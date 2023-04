6 Negara Mahal Incaran Mahasiswa, Cobain Beasiswa Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Swiss

LPDP Swiss Government Excellence Scholarship

2. Norwegia

Erasmus LPDP

3. Jepang

MEXT Scholarship LPDP INPEX Scholarship Mitsui Bussan Scholarship Ajinomoto Scholarship

4. Singapura

ASEAN Undergraduate Scholarship Singapore Graduate Scholarship Awards LPDP

5. Amerika Serikat

Fulbright Scholarship The Next Gen Scholarship Fund Emory University Needs-Based Scholarship Program

6. Australia

LPDP Australia Awards Scholarship

(REN)

Jakarta: Mengenyam pendidikan di luar negeri menjadi kebanggan tersendiri. Selain pengalaman belajar lebih banyak, kuliah di luar negeri membuat diri jauh lebih berkembang.Tak heran, banyak sekali orang mengejar pendidikan ke luar negeri. Namun, biaya yang tak sedikit apalagi di negera yang terkenal 'mahal' membuat putus asa.Nah, Sobat Medcom yang ingin kuliah negeri namun terkendala biaya jangan khwatir. Sebab, banyak beasiswa yang disediakan bahkan di negera-negera yag terkenal 'mahal'.Berikut enam negara dengan biaya hidup termahal incaran mahasiswa dan beasiswanya:Swiss dikenal sebagai salah satu negara terindah di dunia. Namun, biaya hidup di negara ini juga termasuk sangat tinggi, melansir akun Instagram @kobieducation untuk membayar makanan dengan tiga menu utama sekitar Rp700 ribu untuk sekali makan.Selain itu, biaya sewa apartemen per bulan dikenakan biaya sebesar Rp20,840 juta. Nah, untuk meringankan beban biaya, yuk coba daftar beasiswa di bawah ini:Dalam satu bulan, penduduk negara ini harus mengeluarkan biaya sebesar Rp18,290 juta untuk biaya sewa apartemen. Diketahui pengeluaran biaya saat makan di restoran setidaknya diperlukan Rp500 ribu untuk sekali makan.Tidak heran, gaji yang diperoleh masyarakat Norwegia tinggi. Yuk coba cek beasiswa di bawah ini bila Sobat Medcom ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke sana:Jepang merupakan salah satu negara dengan taraf hidup tinggi. Di samping itu, Jepang merupakan negara favorit untuk study abroad di Asia. Dikarenakan tidak memiliki lahan cukup untuk ditinggali, biaya sewa apartemen di Jepang dapat menyentuh angka Rp11 juta per bulan. Kalian bisa meringankan biaya hidup di Jepang dengan beasiswa di bawah ini:Singapura merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki taraf biaya hidup tinggi. Biayasekali makan dapat menghabiskan Rp600 ribu per dua orang.Namun, kualitas pendidikan di Singapura juga sangat bagus dan tepercaya. Buat kalian yang mau kuliah di Singapura cobain beasiswa ini:Dilansir dari laman hotcourses.co.id, AS menjadi rumah bagi banyak pelajar Indonesia karena negara ini kerap kali membuka beasiswa bagi yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Di samping itu, biaya hidup di AS merupakan salah satu negara dengan taraf biaya hidup termahal.Per tahun, penduduk AS harus mengeluarkan biaya hidup Rp367,7 juta. Untuk meringankan biaya pendidikan dan biaya hidup, yuk daftar beasiswa di bawah ini!Australia merupakan salah satu negara tujuan pelajar Indonesia. Setiap tahun, Negeri Kanguru ini kedatangan setidaknya 8.000 hingga 10.000 mahasiswa baru yang berasal dari Indonesia. Namun, biaya hidup di negara ini cukup mahal. Dalam setahun, penduduk AS harus menghabiskan Rp396,7 juta.Buat kalian yang mau meringankan beban kuliah dan biaya keseharian bisa dengan beasiswa ini:Itulah enam negara dengan taraf hidup mahal dan menjadi incaran mahasiswa serta pilihan beasiswanya. Apakah tertarik? (