Kuliah di AS, Ini Biaya-Biaya yang Mesti Kamu Siapkan

Jakarta: Banyak pelajar ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat (AS). Hal ini lantaran terdapat banyak perguruan tinggi top dunia di Negeri Paman Sam.Namun, melanjutkan studi di AS tak semudah itu. Salah satunya, lantaran biaya yang dibutuhkan cukup mahal.Nah, buat Sobat Medcom yang juga ingin melanjutkan studi ke AS baiknya hitung-hitungan lebih dahulu terkait biaya yang mesti disiapkan selama menjalani kuliah.Berikut biaya hidup yang mesti kamu siapkan bila ingin melanjutkan kuliah di AS dilansir dari laman Instagram @hotcourses_id:Termasuk sebagai biaya pengeluaran per bulannya, menyewa tempat tinggal merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya di Washington, harga sewa tempat tinggal berkisar antara USD800-USD1.200 per bulan.Berbeda dengan Minnesota yang hanya memakan biaya sekitar USD700-USD900 per bulannya. Oleh karena itu, penting meriset kota mana yang akan ditinggal beserta dengan pengeluaran sewa tempat tinggalnya.Biaya untuk memasak sendiri di rumah akan jauh lebih murah ketimbang membeli di luar. Jika ingin menghemat, kamu sebaiknya membuat daftar belanja bulanan dan berbelanja di tempat yang tepat. Beberapa rekomendasi tempat belanja murah yang bisa dituju, ialah Target, Walmart, Costco, dan Trader Joe's.Disarankan untuk menggunakan transportasi publik karena selain murah, menggunakan transportasi publik juga membantu menghemat waktu karena cepat untuk bepergian. Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi akan dialokasikan untuk membeli tiket bus atau membayar taksi.Biaya hiburan dapat dipersiapkan sesuai dengan hiburan yang disukai. Terdapat banyak sekali macam hiburan yang dapat dinikmati terutama oleh mahasiswa. Mulai dari berolahraga, berkeliling ke museum, hingga dance clubs dan dance party. Sejumlah museum dai AS juga gratis lho.Bagi mahasiswa internasional, biaya ini memegang peran sangat besar. Di AS, pengeluaran bulanan untuk internet maupun pulsa sangat beragam tergantung pada provider, tipe, dan kecepatan koneksi yang digunakan. Oleh karena itu sangat disarankan memilihnya dengan bijak dan sesuai dengan preferensi.Biaya tinggal di AS juga tidak boleh absen dari pengeluaran soal kesehatan. Sebagai mahasiswa internasional, diharuskan memiliki asuransi yang akan dibayarkan bersamaan dengan biaya kuliah. Sobat Medcom yang ingin berkuliah di AS, jangan lupa juga sisihkan sebagian uang yang dimiliki sebagai dana darurat, ya!Nah, itulah rincian biaya yang bisa kalian siapkan bila ingin kuliah di AS. Jangan khawatir, banyak tawaran beasiswa baik dari pemerintah, organisasi, maupun perusahaan yang bisa kalian coba lho. Mereka menawarkan beasiswa penuh maupun parsial. (