5 Universitas Terbaik di Italia, Bisa Daftar Pakai Beasiswa LPDP 2022

Jakarta: Italia merupakan salah satu negara Eropa yang memiliki daya tarik luar biasa. Mulai dari panorama alam, kebudayaan, situs bersejarah, hingga beragam jenis kulinernya terkenal seantero dunia.Selain kaya akan kearifan lokal, Italia juga memiliki sederet perguruan tinggi ternama. Tak aneh jika banyak pelajar internasional menjadikan negara asal Menara Pisa ini sebagai destinasi untuk menimba ilmu.Bagi pelajar Indonesia yang tertarik melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di negara tersebut, Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia (PTUD) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) bisa menjadi pilihan tepat.Pada 2022, pendaftaran Beasiswa PTUD dilangsungkan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah berakhir pada 27 Maret lalu, sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 5 Agustus.Jika mendaftar program ini, calon mahasiswa bisa memilih sendiri kampus tujuannya, selagi kampus tersebut bermitra dengan LPDP. Dirangkum dari akun Instagram dan laman EHEF Indonesia, berikut lima universitas terbaik di Italia yang terdaftar dalam Beasiswa LPDP 2022.Politecnico di Torino merupakan kampus prestisius yang unggul di bidang Engineering, Architecture, dan Industrial Design. Selain itu, kampus ini juga terkenal dengan sejumlah studi, seperti History, Philosophy, Law, Economics, dan Medicine.Berlokasi di Turin, Politecnico di Torini menempati peringkat ke-334 dalam kategori universitas terbaik di dunia versi QS World University Ranking 2022. Meski terkenal sebagai kampus teknik, universitas ini diakui memiliki Sekolah Manajemen dan Ekonomi terbaik se-Italia.Didirikan pada 1088, University of Bologna dinobatkan menjadi universitas tertua di daratan Eropa. Perguruan tinggi ini terkenal sebagai kampus riset terkemuka di Bologna, Italia.University of Bologna menawarkan berbagai jenis program kuliah, mulai dari sarjana, magister, hingga doktor. Fakultas yang disediakan pun cukup beragam, di mana terdapat 33 bidang ilmu yang berbeda.Beberapa fakultas yang tersedia antara lain Agricultural and Food Science, Computer Science and Engineering, Chemistry, Economics, History and Cultures, Psychology, serta Veterinary Medical Sciences.Tak sekadar beragam, mutu pendidikan di University of Bologna juga terbilang mumpuni. Berkat kualitasnya, kampus ini menempati peringkat ke-117 dalam kategori universitas terbaik dunia.Menjadi rumah bagi puluhan ribu mahasiswa, Politecno di Milano dinobatkan sebagai kampus teknik terbesar di Italia. Layaknya Politecnico di Torini, universitas yang berlokasi di Milan ini unggul dalam bidang Architecture, Design, dan Engineering.Politecno di Milano menawarkan berbagai jenis program kuliah, mulai dari sarjana, magister, hingga doktor. Mayoritas program studinya diajarkan dalam bahasa Inggris, sehingga mampu menarik pelajar internasional yang berasal lebih dari seribu negara.Perguruan tinggi ini berhasil mencetak ilmuwan dan arsitek ternama. Beberapa di antaranya Renzo Piano dan Aldo Rossi yang masing-masing meraih penghargaan Prtizker Price pada 1990 dan 1998, serta Giulio Natta yang menyabet penghargaan Nobel Prize in Chemistry pada 1963.Sapienza University of Rome atau yang juga dikenal sebagai La Sapienza merupakan salah satu kampus terbesar dan tertua di Eropa. Universitas ini menempati peringkat ke-113 dalam kategori kampus terbaik di dunia versi CWUR 2022.La Sapienza terkenal sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan penelitian, edukasi, dan kerja sama internasional guna mengembangkan wawasan masyarakat dunia. Kampus ini juga terkenal memiliki fasilitas yang sangat memadai mahasiswa.Beberapa fasilitas unggulannya antara lain 59 perpustakaan (dua di antaranya terbuka selama 24 jam), 20 museum, Hello Orientation Office, SORT Faculty Orientation Offices, dan Office for Disabled Students.Universitas di Padova atau yang juga disebut University of Padua merupakan kampus berbasis riset yang memiliki berbagai program studi. Dari 197 program yang tersedia, 45 di antaranya diajarkan dalam bahasa Inggris.Adapun fakultas yang tersedia di University of Padua ialah Agriculture and Environment, Engineering and Technology, Health Care, Social Services, and Care Services, Medical and Health Sciences, serta Italian Medieval and Renaissance Studies.Berlokasi di Padua, kehidupan di sekitar Univeristy of Padua terbilang tak pernah sepi. Mengingat, Padua merupakan kota seni Italia yang menjadi destinasi populer di kalangan wisatawan.Lokasi di lingkungan kampus tersebut juga terbilang ramah mahasiswa. Sebab, tersedia berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas mahasiswa, seperti perpustakaan, kantin, dan ruang belajar.Baca juga: Buruan Daftar, Sipencatar Jalur Ikatan Dinas STIP Jakarta Ditutup Malam Ini Demikianlah ulasan mengenai lima universitas terbaik di Italia yang terdaftar dalam Beasiswa LPDP 2022. Tertarik berkuliah di salah satu kampus tersebut?