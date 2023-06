Video Ibu Ajari Anak Bahasa Inggris Sambil Lesehan di Sawah Banjir Pujian Netizen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RUL)

Jakarta: Video yang menunjukkan ibu dan anak sedang ngobrol menggunakan bahasa Inggris viral di media sosial. Ibu dan anak tersebut sedang belajar bahasa Inggris di tengah sawah.Video tersebut diunggah akun TikTok @a5rihartanti yang merupakan ibu dari sang anak di video tersebut. Asri Hartanti sang empunya akun memang sering membagikan daily vlog belajar bahasa Inggris bersama putrinya.Dalam video terbarunya bersama putrinya, Asri Hartanti melatih kemampuan speaking atau berbicara anaknya dalam bahasa Inggris.“Welcome to our daily vlog. I'm trying to do conversation with my daughter. So let's practice our speaking skill (Selamat datang di vlog harian kami, saya mencoba melakukan percakapan dengan putri saya. Jadi mari kita latih keterampilan berbicara kita),” ucap Asri Hartanti seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 6 Juni 2023.Asri Hartanti memberi sejumlah pertanyaan ke putrinya. Mulai dari sedang berada di mana, sampai apa saja yang ada di sekitarnya.“Abiba where we right now (Abiba di mana kita sekarang),” tanya Asri Hartanti ke anaknya.“Rice field (sawah),” putrinya singkat.Selain memberi pertanyaan, ia juga mengoreksi jika putrinya salah. Seperti saat putrinya menjawab apa yang membuatnya suka berada di sawah “So fresh,” ucap putrinya. Asri Hartanti mengoreksi dengan menambahkan “The Air is fresh”.“The air is fresh you mean, Abiba the air is fresh (Udaranya segar maksudnya, Abiba udaranya segar,” kata Asri Hartanti mengoreksi jawaban anaknya.Video obrolan ibu dan itu kini sudah ditonton lebih dari 6 juta kali di TikTok. Banyak netizen yang mengapresiasi cara Asri Hartanti mengajari putrinya. Selain itu, tidak sedikit yang memuji kemampuan Asri Hartanti berbahasa Inggris.“Enak banget dengar ngomong Inggrisnya,” balas @hey*** di kolom komentar.“Accentnya lebih bagus dari gue…,” tulis @cac***.“Aksennya keren banget,” timpal @zul***.“Suaranya candu banget ibu, merdu,” tulis @yan***.Kemampuan bahasa Inggris Asri Hartanti ini memang tidak perlu diragukan. Pasalnya, ia merupakan guru bahasa Inggris di SMK yang berada di Wonogiri.