Ubah Dunia Jadi Lebih Baik, Ini Jurusan dan Kampus yang Bisa Wujudkan SDGs

Jakarta: Setiap orang tentu memiliki tujuan tersendiri ketika memutuskan untuk berkuliah. Salah satunya, ingin mengubah tatanan sosial menjadi lebih baik, sebagaimana yang tertuang dalam Sustainable Development Goals ( SDGs ).“SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan,” dikutip dari akun Instagram @kobieducation, Jumat, 13 Mei 2022.Rencana aksi tersebut berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030. Sasaran itu bisa diwujudkan melalui pendidikan tinggi , utamanya di jenjang magister (S2).Berikut adalah rumpun ilmu dan jurusan kuliah yang bisa mewujudkan tujuh poin utama SDGs, beserta rekomendasi kampus terbaiknya dan beasiswa yang tersedia.Tujuan utama yang tertuang dalam SDGs ialah menghapus kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan di bidang studi Development Studies, Sustainable Development, dan Urban Economic Development.Sejumlah kampus dunia bisa menjadi tempat yang cocok untuk menimba ketiga bidang ilmu tersebut. Beberapa di antaranya Erasmus University Rotterdam-Belanda, University of Sussex-Inggris, dan SOAS University of London-Inggris.Tak perlu khawatir soal biaya, sebab terdapat banyak beasiswa yang bisa dipilih. Misalnya, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ), Erasmus Mundus, dan Chevening Tujuan SDGs selanjutnya adalah mengakhiri kelaparan. Hal ini bisa diwujudkan melalui pendidikan di bidang Food Technology, Agriculture, serta Animal Science.Kampus dunia terbaik yang memiliki program studi tersebut antara lain Wageningen University and Research-Belanda, University of Queensland-Australia, dan University College Dublin, Ireland.Beasiswa yang tersedia untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus tersebut juga cukup beragam. Di antaranya, OKP-LPDP StuNed, LPDP, Government of Ireland International Scholarship, serta AAS.Salah satu tujuan yang termaktub dalam SDGs adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal ini, bisa didukung melalui pendidikan di bidang Public Health, Biomedicine, dan Medicine. Perguruan tinggi terbaik yang memiliki program studi tersebut antara lain Harvard University-AS, Karolinska Institutet-Swedia, serta Oxford University-Inggris.Pendidikan di kampus-kampus tersebut bisa dibantu dengan berbagai beasiswa. Beberapa di antaranya, LPDP, Swedish Institute, dan Chevening.Tujuan SDGs selanjutnya ialah pendidikan bermutu. Hal ini bisa diwujudkan melalui pendidikan di bidang Education, Education Technology, serta Early Childhood Education.Sejumlah kampus dunia bisa menjadi tempat yang cocok untuk menimba ketiga bidang ilmu tersebut. Beberapa di antaranya University College London-Inggris, University of Sydney-Australia, dan Harvard University-AS.Tak perlu khawatir soal biaya, sebab terdapat banyak beasiswa yang bisa dipilih. Misalnya, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Chevening, dan AAS.Polemik yang masih sering terjadi saat ini, kesetaraan gender, menjadi salah satu tujuan SDGs. Sasaran tersebut bisa terwujud melalui pendidikan di bidang Social Studies, Gender and Women’s Studies, atau Social Studie of Gender.Meski masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, ketiga program studi itu sudah banyak diajarkan di sejumlah perguruan tinggi dunia. Beberapa di antaranya, Lund University-Swedia, University of Bologna-Italia, dan Universiteit Utrecht-Belanda.Pun, tersedia banyak beasiswa untuk mendukung pembelajaran di kampus-kampus tersebut. Semisal, Beasiswa Swedish Institute, Erasmus Mundus, dan Orange Tulip Scholarship.Sebagai salah satu kebutuhan utama manusia, akses air bersih dan sanitasi turut menjadi target yang ingin dicapai SDGs. Tujuan ini bisa diwujudkan melalui pendidikan di bidang Water Resources Engineering, Urban Water Engineering, dan Hydrology and Water Management.Kampus dunia terbaik yang memiliki program studi tersebut antara lain Universiteit Utrecht-Belanda, University of Pennsylvania-AS, serta University of Queensland-Australia.Pendidikan di kampus-kampus tersebut bisa dibantu dengan berbagai beasiswa. Beberapa di antaranya, OKP-LPDP, Fulbright, dan AAS.Tujuan utama SDGs yang menjadi pembahasan terakhir artikel kali ini adalah energi bersih dan terjangkau. Target ini bisa direalisasikan melalui pendidikan di bidang Renewable Energy dan Sustainable Energy.Perguruan tinggi dunia terbaik yang memiliki kedua program studi tersebut antara lain University of Auckland-Selandia Baru, University of Twente-Belanda, serta KTH Royal Institute-Swedia.Baca juga: 10 Jurusan Kuliah Paling Diincar 2022, Kampus Terbaiknya Ada di Negara Ini Beasiswa yang tersedia untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus tersebut juga cukup beragam. Di antaranya, OKP-LPDP, Swedish Institute, dan LPDP.Itulah tujuh sasaran utama SDGs yang bisa diwujudkan dengan pendidikan tinggi di jenjang S2, beserta rekomendasi kampus terbaik dan beasiswa yang tersedia. Tertarik berkuliah di salah satu jurusan di atas? (Nurisma Rahmatika)