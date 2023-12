Tak Cuma Harvard University, Ini 6 Universitas yang Buka Mata Kuliah Taylor Swift

Advertisement

1. Universitas Stanford

2. Universitas California

3. Universitas Texas Austin

4. Universitas Rice

5. Universitas Florida

6. Universitas Negeri Arizona

(REN)

Jakarta: Harvard University membuka mata kuliah unik yang mempelajari seputar penyanyi Taylor Swift , bernama English 183ts atau “Taylor Swift and Her World”. Dilansir dari Billboard, Stephanie Burt, seorang profesor di Harvard menjelaskan mata kuliah ini akan membahas bagaimana musik, lirik, dan video klip Taylor Swift memengaruhi generasi muda, serta dampak budaya dan sosisialnya di masyarakat.Dilansir dari situs Harvard University, Taylor Swift telah menyetujui dan sangat antusias dengan mata kuliah ini serta akan terlibat dalam materi pembelajaran. Ternyata, tak hanya Universitas Harvard yang membuka mata kuliah soal, Taylor Swift.Ada enam kampus lain yang juga membuka mata kuliah Taylor Swift. Mata kuliah ini akan membahas segala hal terkait dengan Taylor Swift. Mata kuliah yang ditawarkan pun beragam.Mulai dari mengulik lirik lagu, diskografi karyanya, hingga pengaruh Taylor Swift terhadap dunia. Berikut enam kampus yang menawarkan mata kuliah Taylor Swift dikutip dari akun Instagram @titiknolenglish:Universitas Stanford membuka kelas mata kuliah Taylor Swift yang bernama “The Last Great American Songwriter: Storytelling with Taylor Swift Through the Eras”. Melansir Billboard, kelas ini diajarkan oleh mahasiswa Stanford bernama Ava Jeffs yang terinspirasi oleh kursus di kampus lain.Di kelas ini, mahasiswa akan membedah album Taylor Swift yang berbeda di setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk mempelajari teknik mendongeng oleh Taylor Swift di setiap era albumnya.Melansir NME, mata kuliah yang diberi nama “Artistry and Entreuprenurship: Taylor’s Version” ini ditawarkan oleh Berkeley Haas School of Business dan dikembangkan oleh lulusan ekonomi bernama Crystal Haryanto. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana penyanyi Taylor Swift menciptakan musik agar dapat diterima oleh pendengar. Kegiatan pada mata kuliah yang diikuti mahasiswa meliputi pidato interaktif, tugas membaca, dan mendengarkan.Kampus yang terletak di Texas ini membuka jurusan Liberal Arts sejak musim gugur tahun 2022. Di mata kuliah “The Taylor Swift Songbook”, mahasiswa diajarkan soal lagu karya Taylor Swift serta karya penulis lagu terkenal lainnya, seperti Shakespeare.Kelas ini menggunakan lagu karya Taylor Swift untuk memperkenalkan kemampuan membaca kritis dan metode penelitian. Kedua hal tersebut merupakan kemampuan dasar untuk pembelajaran disiplin humaniora dan sastra Inggris.Dilansir dari Billboard, mahasiswa belajar memahami musik dan karier Taylor Swift. Mahasiswa mempelajari bagaimana cara menulis lagu, gaya penulisan yang puitis, serta sejarah di balik penciptaan musiknya. Mahasiswa juga mengerjakan empat tugas penulisan dan berpartisipasi dalam diskusi atau debat selama kelas.Universitas Rice juga membuka kelas Taylor Swift bernama “Taylor Swift Lyrical Evolution”. Melansir Rice News, pada mata kuliah ini mahasiswa mendiskusikan lirik dan dampak sosial dari Taylor Swift. Mata kuliah ini diajarkan oleh Katherine Jeng. Kelas ini berfokus pada musik Taylor Swift. Kursus mata kuliah ini diadakan pada Rabu dan Kamis malam.Universitas Florida juga menyelenggarakan mata kuliah sejenis mengenai Taylor Swift. Mata kuliah tersebut bernama “Musical Storytelling with Taylor Swift and Other Iconic Female Artists” yang diajarkan oleh Profesor Milena Jimenez.Mata kuliah ini menekankan pada diskografi Taylor Swift dan berfokus pada proses kreatif Taylor Swift dalam menulis lagu hingga menjadi salah satu musisi perempuan yang terkenal di dunia. Melansir dari Billboard, Jimenez mengatakan tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menginspirasi mahasiswa agar meraih kesuksesan.Universitas ini membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari kehidupan Taylor Swift dilihat dari sudut pandang sosial psikologi. Melansir USA Today, mata kuliah bernama “Psychology of Taylor Swift - Advanced Topics of Social Psychology” ini dipandu oleh Alexandra Wormley dari Departemen Psikologi Universitas Negeri Arizona. Mahasiswa yang ingin mengikuti kelas tak perlu memiliki pengetahuan soal Taylor Swift.Wormley menjelaskan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini akan berfokus menganalisis pekerjaan, kehidupan, penggemar, hubungan romantis, serta perkembangan kehidupan sosial sang penyanyi menggunakan metode psikologi sosial. Ia juga meyakini mahasiswa akan lebih mudah memahami materi psikologi sosial dengan mengaitkan materi dengan kehidupan asli.Nah, itulah kampus-kampus di dunia yang memeplajari soal Taylor Swift. Kalian tertarik? (