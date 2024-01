Animasi Makin Diminati, Lembaga Kursus dan Pelatihan Bisa Jadi Pilihan Belajar

Advertisement

Baca juga: Simak 5 Tips Belajar Desain Grafis Bagi Pemula

(REN)

Jakarta: Beberapa tahun terakhir animasi menjadi industri kreatif yang sangat menarik. Tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) membuat pendidikan vokasi dapat menjadi pilihan, salah satunya melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP).Salah satunya LKP Cyber Media College (CMC), Jakarta. LKP ini rutin menjadi penyelenggara program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), yang merupakan program unggulan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).“LKP kami didirikan untuk memenuhi kebutuhan SDM Indonesia dan Malaysia dalam bidang animasi, VFX, graphic design, dan interactive multimedia,” ungkap Direktur LKP CMC, Ardian Elkana, dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Rabu, 24 Januari 2024.Ardian menuturkan dengan tren digital yang serba pesat saat ini, animasi tidak hanya tampil di media TV dan layar lebar. Namun, animasi dibutuhkan di industri game mobile, e-learning, media sosial, virtual reality (VR), dan augmented reality (AR).Dia menyebut setidaknya ada tiga poin utama yang memperlihatkan animasi masa kini, yaitu dari sisi produksi, SDM, sampai edukasi. Kini, animasi tidak hanya diproduksi di studio-studio besar, tetapi juga dalam lingkup studio kecil, bahkan individu.Sementara itu, bila dilihat dari segi SDM, kini banyak sekali animator memilih bekerja work from home (WFH), terutama setelah pandemi covid-19. Hal ini menguntungkan banyak pihak, baik studio, pekerja, operator cellular, hardware dan software penunjang, dan keluarga di rumah.“Jika dari sisi edukasi, kini kurikulum dan pembelajaran animasi cukup fleksibel dan mengikuti tuntutan pasar dan perkembangan teknologi dengan penekanan pada segi seni,” jelas Ardian.Ardian menitikberatkan pada segi seni terlebih dahulu, lalu setelah itu teknologi. Menurutnya, peserta didik dapat mengeksplor bakat dan kreativitas melalui segi seni.Ada beberapa poin penting untuk melihat kreativitas animasi, yaitu conceptual blockbusting, storyboarding, out of the box solution, art history, art genre, maupun psychology of art. Selain itu, animator masa kini bisa sukses dengan menguasai kebiasaan konsumen dan ilmu marketing.Menurut Ardian, animator yang baik harus selalu mampu membaca selera pasar. Sehingga karyanya tidak product oriented, melainkan market oriented agar laku di pasaran.Ada sejumlah proyek yang sudah dikerjakan peserta program PKK di LKP CMC, salah satunya proyek animasi ‘Si Ochip’. Lewat proyek itu, LKP CMC mendapatkan penghargaan sebagai LKP Penyelenggara PKK Kreatif dan Inovatif Tahun 2023.