Jurusan Sihir dan Ilmu Gaib di Exeter University, Ternyata Ini yang Bakal Dipelajari

Apa Itu Jurusan Sihir dan Ilmu Gaib

Persyaratan masuk



Persyaratan untuk siswa internasional

Persyaratan bahasa Inggris

Materi Kuliah

Biaya Kuliah untuk tahun akademik 2024/2025

Beasiswa

Pengajaran dan penelitian

Riset

Propspek Karier

Jakarta: Meningkatnya minat terhadap ilmu sihir belakangan ini mendorong University of Exeter di Inggris membuka program studi sihir dan ilmu gaib. Program studi unik ini dibuka untuk jenjang S2 atau dikenal atau Master of Arts (MA).Nantinya, mahasiswa akan diajak untuk menjelajahi sejarah hingga pengaruh sihir terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Untuk itu, prodi ini akan melibatkan banyak pakar untuk menjadi dosennya.Sobat Medcom akan bertemu dengan dosen yang datang dari para ahli sejarah, literatur, filsafat, arkeolog, sosiologi, psikologi, drama, hingga agama jika kuliah di sana. Nah, jika kamu memiliki rencana melanjutkan S2 di Inggris, tidak ada salahnya kenalan dulu dengan jurusan Sihir dan Ilmu Gaib ini ya, siapa tahu tertarik!Melansir laman exeter.ac.uk, jurusan Sihir dan Ilmu Gaib ini disebut akan membangun keahlian interdisipliner sambil mengeksplorasi minat spesifik kamu dalam sejarah esoterisme, sihir, sihir ritual, ilmu gaib, dan topik terkait yang panjang dan beragam.Pelamar disyaratkan memiliki minimal gelar Honours 2:1 (atau setara internasional) dalam disiplin ilmu sosial atau humaniora. Selama ini, Pascasarjana Exeter hanya menerima pelamar yang memenuhi kriteria ini.Namun, Exeter juga menerima lamaran kamu yang memiliki nilai 2:2 atau setara, berasal dari latar belakang akademis berbeda yang setara dengan tingkat gelar, atau memiliki pengalaman kerja yang relevan.Siswa internasional perlu menunjukkan mereka memiliki tingkat bahasa Inggris yang diperlukan untuk mempelajari prodi ini. Nilai ujian yang diwajibkan untuk ini termasuk dalam Profil B. Silakan kunjungi halaman persyaratan bahasa Inggris di Exeter untuk melihat nilai ujian dan kesetaraan yang diwajibkan dari negara asal pelamar.Master of Arts Ilmu Sihir dan Ilmu Gaib adalah program studi unik yang memungkinkan Sobat Medcom menyesuaikan program dengan minatmu sendiri. Caranya dengan memilih berbagai modul di dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial, atau dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu.Modul inti, ARAM251 Esoterisme dan Tradisi Magis adalah modul yang diajarkan secara tim di mana siswa mengeksplorasi topik-topik utama. Termasuk sihir di Yunani dan Roma, teks okultisme dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam, sejarah sihir, sihir dalam sastra dan cerita rakyat, penipuan dan ilusi, serta sejarah sains dan kedokteran, di antara tema-tema utama lainnya.Dengan menempatkan program ini di dalam Institut Studi Arab dan Islam, kami menempatkan kembali warisan budaya Arab-Islam pada tempatnya, di pusat studi-studi ini dan dalam sejarah “Barat.” Dekolonisasi, eksplorasi epistemologi alternatif, feminisme, dan anti-rasisme merupakan inti dari program ini.Biaya per tahun untuk mahasiswa UK: 12,000 poundsterling (full-time); 6,000 poundsterling (part-time)Biaya per tahun untuk mahasiswa internasional: 24,300 poundsterling (full-time) atau 12,150 poundsterling (part-time).Pihak Exeter University memberikan kesempatan beasiswa bagi calon mahasiswa S2 yang berbakat. Exeter University juga menyediakan Global Excellence Scholarships bagi pembiayaan mahasiswa internasional yang mendaftar untuk masuk Januari 2024 dan masuk September 2024.Untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa, silakan kunjungi halaman beasiswa dan beasiswa Exeter University. (Silakan lihat Syarat dan Ketentuan setiap skema untuk rincian lebih lanjut tentang program dan kandidat yang memenuhi syarat. Penghargaan dapat bervariasi dari tahun ke tahun)Master of Arts ini berpusat pada pembelajaran interdisipliner. Sobat Medcom yang kuliah di sana akan diajar oleh peneliti aktif dengan keahlian global terkemuka dan akan diawasi bersama oleh dua supervisor dari disiplin ilmu yang berbeda.Pengajaran di MA Ilmu Sihir dan Gaib ini berbasis penelitian yang dikombinasikan dengan pengalaman praktis seperti kunjungan lapangan dan pertemuan bulanan dengan Pusat Sihir dan Esoterisme.Kamu juga akan mempunyai kebebasan untuk membuat program sendiri sesuai dengan kepentinganmu. Untuk disertasi, Sobat Medcom dapat memilih metodologi berbasis teks, sejarah, atau ilmu sosial pada modul disertasi ARAM027 (Institut Studi Arab dan Islam) atau menggunakan metodologi performatif dan berbasis praktik pada modul disertasi DRAM080 (Departemen Drama ).Sobat Medcom akan melakukan penelitian asli menggunakan bahan arsip Exeter University yang mencakup sumber ritus dan ritual, makna kepercayaan, ilmu sihir dan cerita rakyat Westcountry, serta sumber-sumber kuno dan Arab. Museum Bioskop Bill Douglas juga memiliki banyak koleksi buku, ephemera dan artefak tentang sejarah lentera ajaib, phantasmagoria, ilusi optik, fotografi, pertunjukan sulap dan aula musik Victoria, dengan banyak item yang berkaitan dengan pemanggilan arwah dan aktivitas okultisme Victoria.Pusat Sihir dan Esoterisme adalah pusat interdisipliner yang mengeksplorasi topik-topik yang berkaitan dengan sejarah sihir, okultisme, dan sastra esoterik menggunakan pendekatan inovatif dengan mempelajari berbagai budaya dan bahasa yang semuanya berdialog satu sama lain.Program Master of Arts ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mempersiapkan kamu menggeluti berbagai bidang profesi, atau studi lebih lanjut ke tingkat PhD (S3). Sobat Medcom juga akan mengembangkan keterampilan berharga yang dapat ditransfer, termasuk pemikiran kreatif, pemikiran analitis, rasa ingin tahu dan pembelajaran seumur hidup, ketahanan, fleksibilitas dan ketangkasan, motivasi dan kesadaran diri.MA Sihir dan Ilmu Gaib dapat membawa kamu ke beragam bidang karier seperto pendidik, konseling, pendampingan, pekerjaan museum dan pelestari warisan budaya. Kamu juga dapat bekerja di perpustakaan, bidang pariwisata, organisasi seni, industri penerbitan, lembaga pemikir keadilan sosial dan lingkungan, bimbingan spiritual dan kesejahteraan, penulisan dan media, seni, dan peneliti.Nah, sudah semakin banyak kan informasi yang kamu dapat tentang jurusan Sihir dan Ilmu Gaib ini. Gimana, berminat?