University of Twente, Kampus Favorit Mahasiswa Indonesia di Belanda

Jakarta: Belanda menjadi salah satu negara destinasi para mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi. Pendidikan berkualitas yang menghasilkan kampus-kampus top dunia menjadi salah satu alasan banyaknya mahasiswa Indonesia memutuskan untuk menempuh studi di Negeri Kincir Angin ini.Salah satu kampus di Belanda yang menjadi favorit para mahasiswa Indonesia adalah University of Twente. Tercatat, lebih dari 1.500 mahasiswa Indonesia telah menjadi alumni dari kampus yang menempati area seluas 1,5 km² di Kota Enschede ini.University of Twente sendiri merupakan kampus riset berbasis teknologi dengan pendidikan dan riset yang berkualitas serta pembelajaran yang berbasis proyek. University of Twente menggunakan model pendidikan berbasis projek yang mengembangkan baik kemampuan maupun pengetahuan para mahasiswa."Selain itu, model ini selalu berupaya untuk menerapkan teori pada solusi praktis serta penerapan sistem berbasis projek grup atau individu,” papar Marketing and Communication Advisor di University of Twente, Hanna Dinkelbach dikutip dari laman UNAIR , Minggu, 13 Maret 2022.Di tahun 2020, University of Twente menempati ranking ke-197 QS World University Rankings. University of Twente juga berhasil meraih predikat sebagai Most Entrepreneurial University di Belanda.University of Twente menawarkan berbagai program studi dari berbagai bidang ilmu seperti ICT, sains, kesehatan, teknik, spasial, dan sosial. Selain itu, University of Twente telah bekerja sama dengan berbagai lembaga penyedia beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang berkuliah di sana.“Banyak sumber beasiswa yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa di University of Twente seperti UTS (University Twente Scholarship), Holland Scholarship, ITC Scholarship, GEM Scholarship, dan LPDP Scholarship,” ungkap Hanna.Baca juga: Kuliah di Belanda? Jangan Skip Universitas Groningen, Ini 5 Keunggulannya Selama menempuh pendidikan di University of Twente, para mahasiswa akan memperoleh berbagai fasilitas seperti asuransi medis secara penuh, program orientasi pasca kelulusan, dan izin kerja bagi para mahasiswa yang mengajukannya, University of Twente juga menyediakan program yang mendukung karier para mahasiswa.“Kami menyediakan program-program seperti Business Days, Career Services, dan Incubase yang menunjang karier para mahasiswa di University of Twente,” pungkas Hanna.