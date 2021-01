Soal AN Telah Diuji Coba di 140 Ribu Sekolah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) direncanakan berjalan pada Maret 2021. Berbagai persiapan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).Pengganti Ujian Nasional (UN) ini akan menjadi alat ukur kualitas pendidikan di jenjang pendidikan SD hingga SMA. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno menyebut AN telah masuk tahap uji coba."Persiapan pertama item tes, itu item soal yang sudah kita uji cobakan melalui simulasi skala besar yang diikuti 140 ribu sekolah," kata Totok dalam taklimat media awal tahun, Selasa, 5 Januari 2021.Kemudian dipersiapkan pula aplikasi untuk menjalankan AN tersebut. Aplikasi diharapkan dapat sangat adaptif pada kondisi covid-19."Aplikasinya melalui adaptif testing itu sudah diuji cobakan saat ini sudah dalam proses adjusment, dari hasil uji coba itu kita lakukan penyesuaian dan perbaikan," jelas Totok.Baca: Kemendikbud Diminta Jelaskan Payung Hukum Asesmen Nasional Pihaknya juga tengah menyiapkan sumber daya yang akan mengelola AN. Baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun sekolah."Menyiapkan proktor (petugas) atau helpdesk di seluruh kabupaten provinsi dan nanti daerah. Dan juga Unit Pelayanan Terpadu (UPT) kita akan melakukan pelatihan kepada proktor di setiap sekolah. Saat ini pelatihan proktor sudah sampai kabupaten kemudian dilanjutkan untuk tingkat sekolah," jelas Totok.Dia menyebut, pihaknya telah berkoordinasi terkait pelaksanaan AN dengan seluruh pihak. Mulai dari Dinas Pendidikan, UPT daerah, hingga Kementerian Agama."Insyaallah nanti, sesuai jadwal (AN) yang direncanakan itu kita sudah siap," tutur dia.(AGA)