Ilham Muhammad, Mahasiswa Teknik Geologi Undip Juara Pilmapres 2022

IPK Nyaris Sempurna

Jakarta: Ilham Muhammad dinobatkan sebagai juara di Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) 2022. Raihan ini bagi Ilham bukan perjuangan yang terwujud dalam semalam.Selama kuliah, mahasiswa semester 7 Teknik Geologi Universitas Diponegoro (Undip) ini berusaha menyeimbangkan kegiatan akademik dan non akademik agar dapat mewujudkan impiannya tersebut. Awal perjuangannya dimulai sejak bangku kuliah.Berasal dari keluarga yang sederhana, Ilham berinisiatif mencari beasiswa penuh untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Ayah Ilham merupakan tukang pijat yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp1 juta per bulan dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ilham pun berjuang untuk bisa mendapatkan beasiswa penuh.Hingga akhirnya ia terpilih menjadi penerima beasiswa penuh Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN). Beasiswa ini termasuk biaya UKT ( Uang Kuliah Tunggal ), uang bulanan, dan asrama.Ilham sangat bersyukur bisa menerima beasiswa penuh tersebut, karena cobaan datang menimpa perekonomian keluarganya. Pendapatan ayahnya yang sebelumnya kurang lebih Rp1 juta per bulan, terpaksa berkurang saat pandemi Covid-19 datang di penghujung tahun 2020. Meskipun demikian, ada hikmah di balik kesulitan yang dialami Ilham.Melalui perolehan beasiswa itu, Ilham memperoleh banyak hal positif. Tidak hanya biaya pendidikan, Ilham juga memperoleh tempat tinggal di asrama yang tidak jauh dari kampusnya.Di dalam asrama tersebut, Ia mendapat didikan menjadi mahasiswa yang berintelektual, berdaya saing, berkarakter, berjiwa kepemimpinan, serta menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.“Di asrama saya juga diajarkan untuk bisa menjadi seseorang yang ahli di bidang tertentu. Teman saya, ada yang ahli organisasi, ada yang suka riset. Selanjutnya, aku lihat, value proposition atau jalan dakwah apa yang bisa aku ambil. Jadi aku ambil mahasiswa berprestasi ini sebagai jalan dakwah aku,” tambah Ilham dilansir dari laman Puspresnas, Kamis, 13 Oktober 2022.Tekadnya untuk meraih prestasi juga terinspirasi dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang dilihatnya di Turki tahun 2021 lalu. Salah satu sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu bisa melakukan konstantinopel di Kekaisaran Romawi di usia muda.Dari hal tersebut, remaja asal Jember, Jawa Timur ini belajar makna kegigihan dan ingin mengikuti jejak Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi sejarah baru. Dalam hal ini, Ilham ingin untuk menjadi sejarah baru terutama untuk almamaternya.Ia juga belajar bahwa ketika seseorang ingin didengar oleh orang lain, maka salah satu yang harus dimiliki adalah kredibilitas. Motivasi-motivasi tersebut membuat Ilham memperoleh total 62 Juara dan Penghargaan dengan rincian 42 di tingkat nasional dan 20 di tingkat internasional.Adapun beberapa prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Ilham adalah Pendiri Yayasan Socio Edupreneur Indonesia (Sepia.id), Juri Internasional Termuda, Virtual Asia Innovation Show tahun 2022, Juara 3 International Paper Competition SPACE UP 4.0 tahun 2022, Outstanding Project Istanbul Youth Summit Turkey tahun 2021, Juara 1 International Paper Competition IYC 6.0 tahun 2021, Global Goals Youth Initiator, Asia Pasific Youth Summit tahun 2021, Presenter of International Youth Summit for Renewable Energy (IYSRE) tahun 2021, dan Finalis Pekan Ilmiah Mahasiwa Nasional (PIMNAS) ke-34 tahun 2021.Secara keseluruhan, 60 prestasi dan penghargaan ini berasal dari berbagai bidang mulai dari sosial project, video competition, essay competition, paper competition, dan kegiatan summit. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh beasiswa dari ICE Institute di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengambil mata kuliah di Tsinghua University (China) dan Waseda University secara virtual dan gratis.Sebelum berhasil memperoleh prestasi-prestasi itu, Ilham telah melewati banyak jatuh dan bangun. Beberapa kali Ilham gagal dan menyerah hingga bingung apa yang ingin dilakukan kedepannya.Namun, Ia selalu berusaha mengingat prinsip yang selama ini dipegangnya. “Ketika kita punya targetkan, percayalah itu punya garis start dan garis finish-nya. Nah, cuma gimana kita bisa sampai garis finish-nya. Karena terkadang orang, baru sampai di tengah-tengah itu mereka udah nyerah gitu. Nah, itu point pentingnya. Segala sesuatu itu pasti ada garis finishnya. Jarak antara kemenangan itu pasti deket banget,” ujar Ilham.Pencapaian yang luar biasa ini juga diseimbangkan dengan capaian akademik yang sangat baik yaitu memperoleh IPK sebesar 3,92 dari 4. “Yang aku lakuin, juga bentuk tim dan bentuk kelompok, jadi macam-macam sih caranya. Selain itu aku rutin nulis-nulis harian yang aku perlu kerjain harian tuh apa saja,” tambah Ilham.Prestasi-prestasi ini juga tak luput dari dukungan orang-orang di sekitarnya. Mulai dari orang tuanya yang mendidik untuk memiliki mental juara, mentor yang memberikan banyak masukkan dan masih banyak lagi.Mahasiswa yang memiliki cita-cita menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) ini juga memberikan tips bagaimana ia bisa meraih prestasi-prestasi ini. Dua tips yang sangat disarankan untuk diterapkan adalah yang pertama harus menemukan tujuan yang diinginkan.Kemudian yang kedua adalah mencari mentor agar bisa memperoleh berbagai masukan yang positif mengenai project yang sedang dikerjakan. “Percaya segala sesuatu yang kita impikan itu akan berhasil. Cuma prosesnya itu pasti ada. Tapi kalau kita belum sampai di tujuan, bukan berarti ktia gagal. Tapi Tuhan itu lihat kita itu yakin atau enggak dengan yang kita impikan,” tutur Ilham.Untuk rencana masa depannya, Ilham ingin melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri karena ingin mempelajari banyak kebudayaan dan mempromosikan Indonesia di kancah Internasional.