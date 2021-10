Inspiratif! Santri Anak Satpam Jadi Wisudawan Terbaik Fakultas Vokasi ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Dinobatkan sebagai lulusan terbaik menjadi kebahagiaan bagi setiap orang, tak terkecuali Islahulhaq, mahasiswa Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Pada wisuda ke-124 ITS, ia dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dari Fakultas Vokasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75.Menempuh pendidikan di ITS selama delapan semester penuh, lulusan pondok pesantren ini melakukan studinya dengan penuh perjuangan. Perbedaan ilmu sains yang didapat selama di pesantren, SMA, dan kuliah, menjadi tantangan yang harus dihadapi dan perjuangkan."Tapi itu bukan menjadi halangan untuk memperoleh IPK yang bagus, melainkan motivasi tersendiri," ujar Isla, sapaannya, mengutip siaran pers ITS, Senin, 11 Oktober 2021.Isla mengaku harus berjuang pula untuk mencukupi kebutuhan selama kuliah. Ia pun mencari beasiswa non bidikmisi yang dapat mempermudahnya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Sebagai tambahan pemasukan, anak seorang Satpam ini juga membuka les privat untuk anak-anak SD dan SMP."Maka dari itu, pentingnya manajemen waktu untuk menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan non akademik," ungkap Isla.Baca: Dijuluki Wanita Sejuta Dolar, Ini Mimpi Merry Riana yang Belum Terwujud Selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan, pencapaian mahasiswa asal Surabaya ini dalam bidang akademik juga memuaskan. Semester pertama, IPK yang berhasil diraih sebesar 3,42. Kemudian, semenjak semester kedua hingga lulus, IPK yang didapatkan selalu di atas 3,5. Sepak terjang Isla dalam bidang non akademik juga tak kalah bagus.Isla menuturkan bahwa dirinya juga turut aktif dalam organisasi maupun kepanitiaan. Beberapa di antaranya yakni menjadi relawan Kampanye Kreatif dalam program Earth Hour Surabaya Community sejak 2019 hingga 2021, panitia Olympiad of Statistic Action (OLFACTION) tahun 2019, dan sebagai staf bidang Kajian dan Wawasan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penalaran ITS tahun 2018.Semasa kuliah, Isla juga terlibat dalam dunia kerja profesional. Beberapa pengalaman yang dimilikinya antara lain menjadi asisten dosen pada 2020 hingga 2021, magang sebagai analis data PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng tahun 2020, serta magang di Divisi Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III Regional Jawa Timur tahun 2019."Pasca magang sebagai analis data, saya mendapat inspirasi untuk tugas akhir," tuturnya.Baca: Wisudawan Tertua ITS, Lulus S2 di Usia 59 Tahun Mengangkat judul Klasifikasi Nasabah Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Menggunakan Regresi Logistik – Synthetic Minority Sampling Technique, Isla membahas cara membuat formula atau model prediksi nasabah pembiayaan agar dapat diketahui bahwa terjadi kemacetan atau tidaknya dalam proses pembayaran ke depan.Berkat kegigihan dan ketekunan yang dimilikinya, Isla mampu meraih keberhasilan hingga saat ini. Ia juga memiliki prinsip apapun bidang yang diambil, selama ditekuni dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil dan bermanfaat bagi banyak orang.Terakhir, wisudawaan kelahiran 1998 ini berpesan bahwa waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan teruslah melangkah selagi masih muda. Selain itu, memuliakan dan mendoakan orang tua juga menjadi kunci kesuksesan sebab Allah akan memudahkan dan meridhoi jalan yang dipilih."Nilai waktu lebih besar dari uang dan tidak bisa dibeli atau dicuri, bahkan diulang," ungkapnya.