Dinilai Maksimal Dukung Pembelajaran Daring, ITS Raih Spada Award 2021

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapat penghargaan terbaik pada Sistem Pembelajaran Daring (Spada) Award 2021. ITS menerima penghargaan di kategori Perguruan Tinggi Terbaik: Dukungan Institusi terhadap Pembelajaran Daring.Penghargaan ini diberikan kepada perguruan tinggi yang mampu memberikan dukungan terbaik terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pembelajaran daring.Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik, Bagus Jati Santoso mengungkapkan, da beberapa kriteria penilaian dalam kategori ini. Antara lain aktivitas perencanaan, implementasi, evaluasi, dukungan, serta stimulus yang diberikan masing-masing perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pembelajaran daring Bagus melanjutkan, dalam menyelenggarakan pembelajaran daring, ITS telah mempersiapkan infrastruktur, perangkat aturan, dan penjaminan mutu yang baik, bahkan sebelum memasuki masa pandemi. Makanya, Bagus menilai bahwa transisi menuju pembelajaran daring dapat dilakukan dengan baik."Karena kami telah mempersiapkan penyelenggaraan pembelajaran dari sebelum masa pandemi membuat pergeseran menuju pembelajaran daring secara penuh dapat dilakukan dengan cukup baik," tutur Bagus mengutip siaran pers ITS, Selasa, 14 Desember 2021.Baca: Ini Daftar Kampus dan Dosen Penerima Spada Award 2021 Ia mengatakan, ITS juga melakukan beberapa aktivitas insentif untuk mendukung kualitas penyelenggaraan pembelajaran daring. Misalnya, Insentif Kuliah Online, Insentif Massive Open Online Courses (MOOC), Program Pembuatan MOOC, dan Hibah Inovasi Praktikum Daring.Bagus mengungkapkan, ITS akan terus berkembang untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu menggiatkan pelatihan dan workshop pembelajaran daring, meningkatkan kapasitas infrastruktur pendukung, dan beberapa aktivitas lainnya yang akan mewujudkan hal tersebut.Bagus berharap, adanya penghargaan ini akan lebih mendorong kualitas pembelajaran di ITS menjadi lebih baik lagi. Khususnya bagi pembelajaran secara hybrid yang tengah dipersiapkan oleh ITS."Semoga nantinya pembelajaran secara hybrid yang akan dilakukan di ITS dapat berjalan dengan lancar dan baik," ungkapnya.Spada Award 2021 merupakan perhelatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tahun ini merupakan kali pertama kegiatan ini diselenggarakan.