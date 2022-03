Mahasiswa UNS Juara 1 Lomba Infografis Olympic of Public Administration 1.0

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali meraih prestasi membanggakan. Dwi Kristiawan, mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS memperoleh juara 1 Lomba Infografis Olympic of Public Administration (OPA) 1.0.OPA 1.0 merupakan ajang kompetisi akademik dan nonakademik antarmahasiswa Administrasi Publik, Administrasi Negara, dan Manajemen Kebijakan Publik se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran (Unpad). Dengan diikuti oleh 16 Perguruan Tinggi (PT), OPA 1.0 memiliki beberapa cabang lomba yaitu mobile legend, virtual photoshoot, opini, dan infografis.Dwi mengaku berawal dari pengalamannya mengikuti organisasi baik di dalam maupun luar kampus yang menempatkan dirinya di bidang publikasi, membantu ia dalam menemukan skill yang dimilikinya, yaitu desain dan editing. Ketertarikannya untuk mengikuti lomba ini tidak hanya dilatar belakangi oleh skill yang ia miliki, tetapi ia juga merasa bahwa tema yang diangkat kali ini menarik.“Jujur tema yang mereka berikan itu juga menarik, How to Stand in the Balance of Digital World and Society 5.0, temanya anak muda banget,” ujarnya, dikutip dari laman UNS, Sabtu, 26 Maret 2022.Pengambilan judul Z Generation for Society 5.0, generasi Z (Gen Z) sebagai ujung tombak digital Indonesia di era Society 5.0 ini selain menyesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Dwi beranggapan bahwa jika ditelisik lebih dalam, Society 5.0 ini berbasis pada human center.Hal itu membutuhkan upaya untuk membangun dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap menerima perubahan di era digitalisasi di berbagai bidang. Sedangkan untuk fokus pada Gen Z ini, berdasarkan penelitian yang telah ia rinci, Gen Z mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi.Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 dari BPS menunjukkan persentase penduduk Indonesia jika ditinjau dari generasi itu didominasi oleh Gen Z dibanding generasi yang lain. Juga ditinjau dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 itu, Gen Z sudah mengisi kurang lebih 12 juta posisi produktif dan siap kerja di Indonesia.Gen Z cenderung menghabiskan waktu di dunia digital, yang mana lebih nyaman mencari informasi melalui internet. “Isu-isu Society 5.0 ini ketika digabungkan dengan potensi Gen Z terutama di Indonesia itu jadi suatu topik yang menurutku menarik dan bisa jadi fokus bahan diskusi juga. Soalnya di Society 5.0 masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan kemampuan berpikir tinggi. Dan Gen Z menurutku adalah generasi yang cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang mengarah ke digitalisasi,” tutur Dwi.Baca juga: Sah, UNS Tambah Dua Fakultas Baru Setelah memperoleh kemenangan ini, Dwi berharap kemenangan tersebut mampu memberikan motivasi untuk dirinya sendiri dan orang lain agar lebih produktif dalam berkarya. Karena ketika seseorang mendapatkan suatu apresiasi maka ia merasa semakin ingin mencoba hal-hal baru yang nantinya bisa sebagai personal branding sekaligus mengharumkan nama almamater.