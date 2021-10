ITS Torehkan Banyak Prestasi di Ajang KKCTBN 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Tim kontingen dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) bidang riset dan pengembangan roboboat kembali menorehkan prestasi dalam Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2021 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 21 – 23 Oktober 2021. Tim ITS berhasil memboyong sembilan gelar juara di lima kategori yang berbeda.General Manager (GM) Tim Nawasena ITS Anak Agung Madya Kusuma Dewa mengungkapkan, persiapan timnya telah dilakukan sejak Juni 2021 lalu. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain pengerjaan full-paper, pengerjaan poster, dan persiapan presentasi final."Walau kami harus bekerja sama dalam jarak jauh, namun itu bukan menjadi halangan besar bagi tim (Nawasena)," ungkap Madya mengutip siaran pers ITS, Senin, 25 Oktober 2021.Mahasiswa Departemen Teknik Sistem Perkapalan ini juga mengatakan, tim Nawasena sempat mengalami beberapa kendala pada penilaian manuvering kapal dan pembuatan video animasi untuk kebutuhan presentasi."Kami memiliki waktu yang terbilang banyak, sehingga mampu mengatasi permasalahan ini dengan baik," tuturnya.Baca: Nadia Shafiana Rahma Raih Santri Award 2021, Ini Sederet Prestasinya Delapan tim ITS berhasil keluar sebagai juara di beberapa kategori yang berbeda. Pada lomba katgeori Desain Kapal Selam Autonomous, juara pertama berhasil diraih oleh tim Nawasena ITS, juara ketiga diraih oleh tim Banyubramanta ITS , dan juara harapan satu diraih oleh tim DNA Osten ITS.Pada kategori lomba Desain Kapal Patroli Pesisir Pantai, tim Nawasena kembali berhasil mendapat juara pertama dan tim DNA Hydrone ITS meraih juara harapan dua. Dalam kategori lomba Desain Kapal Patroli Laut Lepas Autonomous, tim Nawasena berhasil keluar sebagai juara kedua. Sedangkan, pada lomba kategori poster, tim Nawasena kembali berhasil keluar sebagai juara pertama.Pada perlombaan kategori Pembuatan dan Performa Prototipe Kapal Patroli (Fuel Engine Remote Control/FERC), tim Barunastra ITS berhasil sebagai juara ketiga. Pada kategori Pembuatan dan Performa Protoype Kapal Patroli Laut Lepas (Electric Remote Control/ERC), tim DNA Hydrone keluar sebagai juara harapan satu. Terakhir, tim Barunastra berhasil mendapatkan penghargaan di kategori Fun Battle Kapal FERC.Gelaran KKCTBN 2021 sendiri mengusung tema Inovasi Kemaritiman Melalui Teknologi Digital untuk Mendukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Nasional. Berbeda dari tahun sebelumnya, konsep perlombaan kali ini berkaitan dengan inovasi teknologi kapal militer, pembuatan prototipe persenjataan torpedo, dan misil.