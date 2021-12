Tim Paduan Suara UNY Raih Penghargaan di Ajang Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Paduan Suara Mahasiswa Swara Wadhana Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) kembali menorehkan prestasi di ajang internasional. Kali ini, tim meraih penghargaan pada ajang The Prof. Józef ?wider International Festival Of Music Polandia yang digelar secara hybrid.Swara Wadhana menyabet penghargaan The Most Interesting Interpretation of Sakral Piece dengan lagu Cor Mundum aransemen Gyorgy Orban, The Best Performance of Modern Composer's Piece dengan lagu Atsalums aransemen Jekabs Jancevskis, Gold Medal dengan point 99 dan Grand Prix of The Prof. Józef ?wider International Competition of Music (Online Competition).Menurut pembina Paduan Suara Swara Wadhana UNY Driyastuti Yogyaningrum kompetisi ini diikuti oleh 15 tim paduan suara dari berbagai negara, antara lain Polandia, Indonesia, Ukraina, Belarusia, Slovakia, Latvia dan Republik Cheko.Sebanyak tujuh tim paduan suara yang mengikuti kompetisi online dan delapan tim paduan suara mengikuti kompetisi offline memperebutkan Grand Prix Rektor dari Universitas Silesia dan Józefa ?widra Cantus Foundation.Konduktor Swara Wadhana Lukas Gunawan Arga Rakasiwi mengatakan sejak awal tahun, tim mulai berlatih dan menyiapkan beberapa lagu untuk diikutkan pada kompetisi-kompetisi paduan suara internasional tahun 2021 ini.Baca: 3 Prodi USK Terima Penghargaan Quality Assurance Award 2021 "Sebetulnya lagu-lagu yang kami latih ini dipersiapkan untuk kompetisi paduan suara internasional di Italia, Hong Kong, dan Taiwan" kata Arga mengutip siaran pers UNY, Selasa, 14 Desember 2021.Sedangkan, untuk kompetisi di Polandia adalah kompetisi yang tidak direncanakan. Rangkaian kompetisi internasional yang diikuti Swara Wadhana UNY sudah berakhir Juli lalu.Alumni S1 jurusan Musik Fakultas Bahasa dan Seni dan S2 Teknologi Pembelajaran Pascasarjana UNY tersebut bercerita, pada awalnya dia mendapat tawaran untuk mengikuti Prof. Józef Swider 6th International Festival of Music melalui email dari seorang conductor sebuah paduan suara di Polandia, Oktober lalu.Arga menawarkan pada PSM Swara Wadhana UNY untuk mempertimbangkan keikutsertaan di kompetisi tersebut. Pada akhirnya tim mengikuti kompetisi ini, dan bersyukur dapat kembali memborong beberapa penghargaan internasional, ungkapnya.The Prof. Józef ?wider International Festival Of Music adalah festival/kompetisi yang bertempat di Cieszlyn Polandia. Kompetisi ini dilakukan secara hybrid yaitu online dan offline dan berlangsung di tanggal 10 – 12 Desember 2021.