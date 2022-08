Mantap, Mahasiswa UMSU Borong 3 Juara di Ajang Debat Nasional

(REN)

Jakarta: Mahasiswa Univeristas Muhammadiyah Sumatra Utara ( UMSU ) yang tergabung dalam Unit Kreativitas Mahasiswa UMSU Debating Society (UDS) sukses menyabet juara 2, 3, dan Best Speaker pada ajang B-Preneur Business Debate Competition 2022 yang diselenggarakan Universitas Bina Nusantara (Binus) dengan tema “What Type of Entrepreneur is Suitable in Today’s Era”.Perlomban B-Preneur Business Debate Competition 2022 dimulai pada babak pre-eliminasi 3 ronde yang digelar online pada 7 Agustus 2022 dengan jumlah peserta 2 x 8 tim se-indonesia. Usai berjuang keras di babak pre-eliminasi UMSU sukses melanjutkan hingga Grand Final.Di babak final tim UMSU sukses meraih Juara 2 oleh Muhammad Ilham Firdaus (FAI) dan Fiqi Ilham (FEB) dan Juara 3 atas nama Balqish Az-Zahra Shahnaz (FAHUM) dan Michelle (FAHUM). Fiqi Ilham juga meraih Overall Best Speaker.Wakil Rektor III Rudianto bersyukur Tim Debat UMSU yang dinaungi Unit Kreativitas Mahasiswa UMSU Debating Society (UDS) berhasil menjadi juara 2, 3, dan best speaker pada perlombaan debat di level nasional. Dia berharap mahasiswa tidak cepat puas dan tetap konsisten dalam berlatih untuk menjadi yang terbaik lagi pada ajang perlombaan debat selanjutnya sekaligus ajang persiapan menghadapi ajang debat lebih besar lagi di masa mendatang yakni, NUDC dan KDMI tingkat Nasional.“Saya berharap pencapaian ini tidak menjadikan tim cepat puas dan tetap konsisten dalam berlatih supaya dapat mencapai prestasi yang lebih baik lagi pada ajang berikutnya khususnya NUDC dan KDMI 2022,” ujar Rudianto dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Agustus 2022.Keberhasilan ini menjadi kebanggaan UMSU. Meskipun saat ini di Indonesia masih dalam tahap peralihan masa covid-19 menuju tahap normal, mahasiswa UMSU tetap konsisten mengukir prestasi di ajang nasional maupun internasional.