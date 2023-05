Ultah Fikom UMB Ke-29, Wakil Rektor dan Dekan Terbitkan Buku

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perkembangan media baru (new media) menjadi perhatian utama para akademisi di tengah perubahan pola komunikasi dan distribusi informasi. Kehadiran media baru telah memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus konsumen (procumer), dan melahirkan konvergensi media sebagai adaptasi perubahan tersebut.Persoalan-persoalan itulah yang terungkap dalam buku Media Baru dan Dinamika Konvergensi di Indonesia yang ditulis Wakil Rektor Unviersitas Mercu Buana (UMB) Bidang SDM, Rizki Briandana dan buku Social Construction of New Media in Cyberspace ditulis Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMB, Ahmad Mulyana.Diterbitkannya kedua buku tersebut sekaligus menandai acara inagurasi memperingati hari ulang tahun ke-29 Fakultas Ilmu Komunikasi UMB. Dalam sambutannya Wakil Rektor UMB Bidang SDM, Rizki Briandana mengatakan buku ini adalah hasil karya Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB pada mata kuliah Konvergensi dan Digitalisasi Industri Media yang berorientasi pada Outcome Based Education (OBE).“Setiap tulisan berangkat dari pemikiran dan hasil kajian mahasiswa dalam konteks dan latar belakang yang beragam. Potret pemanfaatan media sosial dan lanskap konvergensi industri media di Indonesia yang diterapkan secara luas dimunculkan melalui berbagai tema dalam buku ini diantaranya pada level individu, komunitas, kelompok, serta institusi,” jelas pria yang akrab disapa Mas Kiko tersebut.Sementara itu, Ahmad Mulyana menjelaskan, buku yang ditulisnya secara umum menggambarkan dinamika teknologi informasi dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di era informasi.“Perspektifnya pada konstruksi sosial masyarakat secara teknologi, bukan pada determinisme teknologi yang melihat perilaku berubah karena teknologi. Itu sebabnya Pendekatannya bersifat kualitatif dalam memandang kasus-kasus komunikasi di era new media. Pada era ini muncul konsep seperti user generated content (UGC), content creator, SCOT theory, teori jaringan aktor, prosumer, ekonomi media baru,” kata Mulyana.Selain soft launching kedua buku tersebut acara peringatan ulang tahun Fikom UMB ke-29 yang bertema “Kebersamaan, Kolaborasi, Berkinerja dalam Harmoni Menuju Prestasi dan Reputasi” itu juga diisi dengan beberapa rangkaian acara seperti Visiting Lecture, dan Awarding.Kegiatan Visiting Lecturer bertema “Communication for Social Change” menampilkan pembicara dari Universiti Utara Malaysia, Mohd. Khairie Ahmad, dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB, Dr. Afdal Makkuraga, M.Si. Kegiatan visiting lecturer ini dipandu oleh moderator Suraya selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi UMB.Kegiatan ini diselenggarakan hybrid secara tatap muka dan juga daring dengan peserta dosen dan mahasiswa Fikom UMB. Simultan dengan kegiatan visiting lecturer, Fikom UMB juga mengadakan sharing session kuliah tamu bertopik “Corporate Communication” dengan pembicara Deputy Director, UUM Corporate Communication Dr.Azahar Kasim, Wakil Dekan Fikom UMB, Irmulansati dan Dosen Fikom UMB Anindita.Acara ditutup dengan pemberian penghargaan (awarding) kepada Dosen Fikom UMB terbaik untuk kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari beberapa kategori penghargaan, skema muda/internal, KDN, dan KLN. Pemberian penghargaan ini ditujukan untuk mengapresiasi kinerja dan memberikan motivasi kepada Dosen Fikom UMB dalam pelaksanaan Tridarma.