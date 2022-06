Mau Belajar Data Science? Buruan Daftar Tetris Program Batch 2 Besutan DQLab

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tingginya kebutuhan talenta data pada revolusi industri 4.0 membuat generasimuda perlu penyesuain untuk lebih dekat dengan data. Tak hanya yang berasal dari background IT, calon talenta data yang tidak memiliki background IT kini perlu mengenal data.Hal itu lantaran semua lini bisnis kini mengandalkan data sebagai salah satu landasan pengambilan suatu keputusan bisnis yang tepat dan akurat. Mengenal data sejak dini membuat calon talenta data lebih siap menghadapi industri transformasi digital Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahasa coding saat ini tak kalah penting untuk dipelajari. DQLab sebagai platform belajar online data science di bawah naunganUniversitas Multimedia Nusantara dan Xeratic menyelenggarakan Tetris Program Batch 2 #StackYourSkill.Program ini memberikan beasiswa belajar data science dan kesempatan peserta berkariermelalui proses pembelajaran intensif. Berbeda dari program Tetris Batch 1, Tetris Program Batch 2 menawarkan keuntungan lebih besar.Seperti berkesempatan mendapatkan potongan beasiswa hingga 90 persen, sistem pembelajaran dibimbing dan terstruktur, kelas intensif dengan materi relevan dari industri, berkesempatan untuk scale-up kredibilitas dengan portfolio data dan sertifikat, serta mendapatkan peluang internship di perusahaan unggulan. DQLab menggandeng beberapa perusahaan yang membutuhkan calon talent data dengan posisi Internship di bidang data, seperti UMN Consulting, eFishery, Xeratic, Cakap, GoTo Financial, Astra Credit, BCA, dan Ralali.Founder of Xeratic Feris Thia menyampaikan Tetris Program #StackYourSkill mampu membantu member DQLab menjawab permintaan talenta data yang semakin tinggi di pasar dengan pembekalan standar kualitas pengetahuan dan pengalaman kerja yang baik.Salah satu alumni Tetris Batch 1 Elkan Jeremy yang kini menjadi Data Analyst Intern di Kawan Lama Group mengaku sangat bersyukur bisa mengikuti program beasiswa besutan DQLab. Dia merasa ini adalah kesempatan membangun citra yang baik, sehingga bisa memiliki kredibilitas di mata perusahaan."Tentu banyak ilmu baru yang aku dapatkan selama mengikuti program Tetris ini, salah satunya adalah pemahaman SQL, mulai dari cara instalasi, dasar fondasi hingga bagaimana mengganti script and query yang tersedia di SQL. Materi SQL yang dipelajari juga merupakan bentuk cerminan case di industri. Di program ini pula, saya baru mengenal bahasa R," ujar Elkan.Salah satu alumni Tetris Batch 1, Donny, juga mengaku sangat terbantu dan cocok dengan model belajar yang tersedia pada program Tetris Batch 1. Dia menuturkan materi komprehensif terkait data (SQL, Pentaho, dan R) bahkan juga soft skills, bersama mentor yang ramah dan berpengalaman di bidangnya, adanya capstone project yang membantu pengaplikasian materi dalam dunia nyata, serta bisa menjadi portofolio data pribadi."Hingga kesempatan interview kerja yang menjadi tempat saya intern saat ini. Terima kasih banyak DQLab!" kata Data Engineer Intern Kompas Gramedia Group & Alumni Tetris Batch 1 itu.Kesempatan mengikuti program ini terbuka bagi mahasiswa tingkat akhir, profesional, dan freshgraduate yang ingin belajar data dan memiliki komitmen mengikuti program internship selama 3hingga 6 bulan. Sehingga, peserta akan membangun pengalaman dari sisi kompetensi, networking, hingga kesiapan pada proses rekrutmen.Persiapkan diri untuk terobosan baru menjadi calon talent data yang andal dengan mengikuti Tetris Program Batch 2 #StackYourSkill. Registrasi terbuka pada 30 Mei-19 Juni 2022."Tetris Program diharapkan dapat menjadi bekal member DQLab dalam mempersiapkan karier di bidang data secara efektif. Network, pengalaman, dan portofolio yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bekal untuk mulai berkarier di bidang data," kata Head of Manager DQLab Yovita Surianto.