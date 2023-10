KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Kota Malang di Kampus

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan KPU Goes to Campus, School dan Pesantren di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Malang pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024.Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim) Divisi Sumber Daya Manusia & Litbang, Rochani, mengatakan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sengaja diselenggarakan di kampus lantaran merupakan representasi tempat berkumpulnya anak-anak muda, calon-calon cendekiawan, serta pemilih-pemilih yang cerdas."Makanya sangat tepat sekali ketika kemudian sasaran locus kegiatan pendidikan pemilih ini kita laksanakan di kampus," kata Rochani saat kegiatan KPU Goes to Campus, School dan Pesantren di UB, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 12 Oktober 2023.Rochani menerangkan UB menjadi salah satu kampus yang terpilih menjadi locus dalam kegiatan KPU Goes to Campus, School dan Pesantren ini. Sebab UB memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak."Jumlah mahasiswa yang ada di sini ribuan. Mungkin 50 ribu lebih. Teman-teman yang hadir di ruangan ini terbatas di 200 an. Tapi justru dari 200 ini, kami berharap bisa memberikan informasi yang utuh kepada ribuan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UB ini," jelasnya.Mantan Ketua KPU Kota Batu itu berharap diskusi yang disampaikan dalam forum ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula. Selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran mereka agar datang dan hadir di tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan hak pilihnya."Tidak hanya cukup peran itu saja, karena masih banyak peran-peran yang lain yang sebenarnya bisa diambil oleh teman-teman," ungkapnya.((DEN))