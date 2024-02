Link Live Streaming Debat Terakhir Pilpres 2024 Malam Ini

Baca juga: KPU Tambah Durasi Closing Statement Debat Terakhir Pilpres Jadi 4 Menit

Link Live Streaming Debat Terakhir Pilpres 2024

Tema Debat Terakhir Pilpres 2024

Moderator Debat Terakhir Pilpres 2024

Panelis Debat Terakhir Pilpres 2024

Jakarta: Debat Terakhir Pilpres 2024 dapat disaksikan di sejumlah stasiun televisi maupun melalui YouTube resmi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI. Debat pamungkas ini akan berlangsung pada Minggu, 4 Februari 2024.Debat terakhir Pilpres 2024 akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada pukul 19.00 WIB. Nantinya ketiga calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan Prabowo Subianto , dan Ganjar Pranowo akan beradu visi, misi, dan program kerja.Debat Terakhir Pilpres 2024 akan disiarkan secara langsung di saluran YouTube resmi KPU RI. Sobat Medcom bisa mengklik tautan atau link di bawah ini untuk menyaksikan Debat Kelima atau Debat Terakhir Pilpres 2024:Tema yang ditetapkan untuk debat pamungkas ini antara lain kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan inklusi. Sub temanya yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.Debat malam ini akan berlangsung selama 150 menit dari jam 19.00 WIB sampai 21.30 WIB. Jurnalis TV One Andromeda Mercury dan Dwi Anggia akan menjadi moderator pada debat malam ini.“Kami sudah tetapkan moderator debat kelima nanti di tanggal 4 Februari itu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia dari TVone," ungkap August Mellaz di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.KPU juga telah menetapkan 12 panelis yang akan hadir di debat terakhir Pilpres 2024. Para panelis tersebut yang bertugas menyusun pertanyaan untuk diajukan kepada capres saat debat malam nanti. Berikut ini daftar 12 penelisnya:1. Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed- Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin- Ketua Umum perhimpunan sarjana dan profesional kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Periode 2022-20262. Prof. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D.- Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023-20273. Bahruddin- Inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.4. Damar Juniarto, S.Sos- Akademisi di UPN Veteran Jakarta- Pendiri PIKAT Demokrasi dan Penasihat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)5. Prof. PM Laksono Ph.D.- Guru Besar Antropolog, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM)6 Imam Prasodjo- Sosiolog Universitas Indonesia.7. Onno Widodo Purbo.PhD.- Ahli Teknologi Informasi/Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan8. Dra. Reni Kusumowardhani M.PSI., Psikolog- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).9 Timboel Siregar, S.SI, SH, MM- Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).- Koordinator Advokasi BPIS Watch.10 Tolhas Damanik, M.Ed- Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access (AGENDA)- Aktivis Disabilitas.11. Drs. Tukiman Tarunasayoga MS, Ph.D.- Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta- Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang12. Prof. Vina Adriany, M.Ed, Ph.D.- Guru Besar di bidang PAUD dan Gender, Universitas Pendidikan Indonesia.((SUR))