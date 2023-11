Goenawan Mohamad Sorot Perwira TNI AD Menghadap Gibran, Ini Kata Dispen

Jakarta: Budayawan Goenawan Mohamad menyoroti sejumlah perwira TNI Angkatan Darat (AD) yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka . Goenawan mempertanyakan netralitas TNI.Pasalnya Gibran kini sudah menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Ia mendampingi Prabowo Subianto."Perwira2 AD ini datang ke Solo menghadap Gibran, calon wapres yg sedang disiapkan utk menang. Netralitas TNI??," tulis Goenawan melalui akun X, Sabtu, 11 November 2023.Unggahan Goenawan ini sudah dilihat sekitar satu juta kali per Minggu, 12 November 2023 pukul 10.58 WIB. Ribuan komentar menghiasi unggahan tersebut.Baca juga: Hasto Sindir Keabsahan Gibran, Aktivis 98: Putusan MK Tak Bisa Dicabut Banyak dari pengguna akun X yang mempertanyakan netralitas tersebut. Dari setidaknya 1.200 akun X, muncul akun resmi TNI AD yang memberikan klarifikasi.Akun yang dikelola Dinas Penerangan (Dispen) TNI AD menegaskan pertemuan para perwira dengan Gibran tidak berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. TNI AD menyatakan netral dalam Pilpres.Berikut penjelasan lengkapnya:Yth. Bapak Goenawan Mohamad,Dengan segala kerendahan hati, Dinas Penerangan Angkatan Darat perlu mengklarifikasi:1) Bahwa foto ini diambil dalam kegiatan On The Job Training (OJT) Wilayah Pertahanan (Wilhan) Perwira siswa Dikreg LXIII Seskoad yang dilakukan dari tgl 4-8 September 2023 dengan sasaran 10 Kodim di wilayah Kodam IV/Diponegoro. Termasuk didalamnya Kodim 0726/ Sukoharjo dan Kodim 0735/Surakarta.2) Foto ini diambil dalam rangkaian kegiatan kunjungan ke beberapa objek seperti Pemkot Sukoharjo, Sritex, Konimex, dan Pemkot Solo. Kehadiran walikota Solo dalam foto itu tidak ada kaitannya dengan status sebagai Capres/ Cawapres, karena foto itu diambil tgl 7 Sept 2023 sebelum Walikota Solo diajukan dan mendaftarkan diri ke KPU sebagai Cawapres.3) TNI AD akan selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI sesuai apa yang diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2004, Pasal 39. Dan UU No 7 tahun 2017, tentang Pemilu.Prajurit TNI AD yang Prima, pengawal demokrasi, netral, menuju pemilu 2024 yg damai. Mari bersama sama kita sukseskan Pemilu 2024.Salam((DHI))