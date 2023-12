Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta, Bantah Bentuk Kampanye

Jakarta: Calon Wakil Presiden (Cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kepada warga di acara car free day (CFD) kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Gibran membantah aksi tersebut bagian dari kampanye, kendati lokasi CFD sejatinya dilarang untuk kegiatan politik apa pun."Kan tanpa alat peraga kampanye (APK)," kata Gibran menjawab pertanyaan wartawan di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2023.Menurut Gibran, dirinya beserta beberapa tokoh seperti Uya Kuya, politikus PAN Sigit Purnomo Said Samsudin atau Pasha Ungu, serta pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Rahayu Saraswati datang ke CFD untuk menyapa warga dan membagikan susu gratis. Ia menyebut tak ada ajakan untuk mencoblos dirinya di Pemilu 2024."Kita kan enggak melakukan pengajakan untuk pencoblosan atau apa, kan enggak," kata dia.Gibran mengaku punya alasan khusus memilih turun ke CFD Jakarta sebagai tempat membagi-bagi susu. "Kami pilih lokasi paling dekat saja dan paling banyak massa," kata dia.Gibran turun ke lokasi CFD bersama selebritis sekaligus politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Uya Kuya dan Sigit Purnomo Said Samsudin atau Pasha Ungu. Tampak juga perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rahayu Saraswati.Mereka membagikan kotak susu dari depan Hotel Grand Hyat, kemudian berjalan menyusuri bundaran HI. Sambil membagikan kotak susu, Gibran juga terpantau melayani permintaan swafoto sejumlah orang.Menurut aturan, lokasi CFD dilarang untuk kegiatan politik. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. CFD menjadi momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga atau kerabat sambil berolahraga atau menikmati udara pagi yang bersih.Gibran sejatinya sudah terdaftar sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 . Artinya, Gibran menyandang status peserta pemilu. Momen Gibran membagi-bagikan susu juga bersamaan dengan masa kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November 2023 dan akan berlangsung sampai 10 Desember 2024.((AGA))