Menjawab Pertanyaan Berbahasa Inggris, Netizen: Anies Level Dunia, Ganjar cuma Lokal

Jakarta: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendapatkan pertanyaan berbahasa Inggris dari para duta besar yang menghadiri forum CSIS ), Jakarta. Tampak perbedaan mencolok saat kedua bakal calon presiden tersebut dalam memberikan jawaban.Pertama, Ganjar Pranowo mendapatkan pertanyaan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Dubes Kenji menyampaikan pertanyaan berbahasa Inggris terkait kebijakan luar negeri yang akan dilakukan Ganjar jika kelak terpilih sebagai Presiden RI.Ganjar menggunakan penerjemah saat mendengarkan pertanyaan tersebut. Kemudian Ganjar meresponsnya dengan berbahasa Indonesia.Ia mengawali jawabannya dengan memuji keramahan Kaisar Jepang. Ganjar mengaku tidak akan ada yang berbeda dengan kebijakan presiden terdahulu."Apa yang berbeda? Sebenarnya politik luar negeri kita sebenarnya sama di seluruh presiden yang pernah menjabat di republik ini. Tinggal mana yang harus kita cukup serius dan mana yang kemudian menjadi prioritas," kata Ganjar dalam forum tersebut, Rabu 8 November 2023.Sementara itu, Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan dari sejumlah tamu undangan lain juga dengan berbahasa Inggris. Anies tidak menggunakan penerjemah dan memberikan jawaban juga dengan bahasa Inggris."But if we didn't reform the political process, how campaign being financed without addressing that issue, we will always be trapped. (Tetapi apabila kita tidak mereformasi proses politik, bagaimana kampanye didanai, tanpa mengatasi isu tersebut maka kita akan selalu terjebak)," ungkap Anies dalam menjawab salah satu isu dari tamu asing.Sejumlah netizen turut memberi tanggapan terkait perbedaan mencolok ini. Di antaranya dalam sebuah kolom komentar video yang diunggah di channel YouTube."Pak Anies Baswedan bisa berbicara ditingkat global. Terimakasih Pak Anies Baswedan sudah mewakili rakyat Indonesia. Sangat membanggakan," tulis akun @ahmadmuda1*."Ketika pak Anies ditanya dalam bahasa inggris saya tidak deg2an, karena pak Anies pasti bisa menjawab dalam bahasa inggris yg lancar dan penuh makna. Mudah2an pak Anies bisa jadi presiden berikutnya. Aamiin," tulis akun @eddymartin52*"Pak Anies memang luar biasa. Beda level antara pak Anies dan Ganjar, pak Anies level dunia dan pak ganjar cuma level lokal jawa tengah yang hanya mampu berbahasa lokal saja," tulis akun @mansyur**.((DHI))