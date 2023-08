Survei: Suara Ganjar di Sumatra Barat Bisa Beralih ke Anies

Jakarta: Indikator Politik Indonesia melakukan simulasi head to head bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di Sumatra Barat. Sebagian suara pemilih bakal capres Ganjar bisa terdistribusi ke Anies."Nah di Juli 2023, yang unggul, nah ini menarik ini, ketika dikerucutkan suara Mas Ganjar dengan asumsi Mas Ganjar tidak masuk di head to head itu sedikit lebih banyak yang lari ke Anies," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei virtual bertajuk 'Peta Elektoral Partai dan Calon Presiden di Sumatra Barat', Kamis, 3 Agustus 2023.Pada survei teranyar Anies mendapat 42,3 persen dan Prabowo 49,2 persen. Sedangkan, 8,5 persen belum menjawab.Sementara, pada hasil jajak pendapat Januari 2023, Anies unggul 51,4 persen dan Prabowo mendapat 36,6 persen. Responden yang tak menjawab 12 persen.Sedangkan, jika Prabowo head to head dengan Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra itu masih unggul. Prabowo mendapat 70,5 persen dan Ganjar hanya 9,4 persen serta responden tak menjawab 20,1 persen.Sementara, pada survei Januari 2023, Prabowo mendapat 60 persen dan Ganjar 14,5 persen. Lalu, 25,4 persen responden tak menjawab."Bagaimana kalau Mas Ganjar versus Pak Prabowo? Suara Mas Anies lebih banyak yang lari itu ke Pak Prabowo, ya unggulnya praktis kalau Mas Anies enggak masuk di kertas suara," ucap Burhanuddin.Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023. Total responden mencapai 810 orang di masing-masing daerah pemilihan (dapil) Sumatra Barat I serta Sumatra Barat II.Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Metode survei menggunakan wawancara tatap muka dengan pewawancara.Margin of error kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen di masing-masing daerah pemilihan (dapil) Sumatra Barat I serta Sumatra Barat II. Sedangkan, margin of error pada tingkat provinsi mencapai 2,7 persen.((AGA))