Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Makin Moncer

Elektabilitas partai politik pendukung calon presiden Joko Widodo semakin meningkat. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research.Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa dua partai utama pendukung Jokowi-Ma’ruf berpotensi mendulang kenaikan suara, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).”Dibanding hasil Pileg 2014, PDIP mengalami kenaikan elektabilitas dari 19,0 persen menjadi 23,1 persen,” kata Vivin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Desember 2018.Sosok Jokowi yang lekat dengan citra PDIP menjadi faktor utama untuk mengerek elektabilitas. Hal serupa dialami PKB, di mana Kiai Ma’ruf sebagai cawapres yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) beririsan dengan basis tradisional PKB.“PKB berpeluang menggeser Partai Demokrat dan menyodok ke posisi keempat, dengan elektabilitas 7,3 persen,” kata Vivin.Di kubu paslon Prabowo-Sandi, coattail effect hanya dinikmati oleh Partai Gerindra, tanpa menular ke parpol pendukung lainnya.“Gerindra meraih elektabilitas 12,3 persen, berpeluang menggeser Partai Golkar yang terpaut tipis (12,8 persen) dengan memperhitungkan margin of error survei,” papar Vivin.Menurut Vivin, sosok capres Prabowo Subianto maupun cawapres Sandiaga Uno yang dua-duanya merupakan representasi Gerindra, menjadi faktor utama keengganan partai-partai lain untuk total mendukung Prabowo-Sandi.“Kegagalan Demokrat mengajukan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres menyebabkan Demokrat terkesan setengah hati,” terang Vivin.Demoralisasi yang melanda kader-kader Demokrat di daerah mendorong pembelahan di tubuh partai. Dampaknya, Vivin menambahkan, Demokrat merosot ke posisi kelima dengan elektabilitas 5,4 persen.Di antara parpol baru dan non-seat, Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada dalam barisan Jokowi-Ma’ruf berpeluang menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.Perindo memimpin dengan elektabilitas 2,9 persen, disusul PSI 1,2 persen, sedangkan sisanya diprediksi gagal mencapai ambang batas. “Berkarya yang masuk koalisi Prabowo-Sandi berada di posisi buncit dengan elektabilitas 0,1 persen”, pungkas Vivin.Dari hasil survei, elektabilitas paslon Jokowi-Ma’ruf unggul jauh dengan raihan 54,6 persen sedangkan Prabowo-Sandi hanya 30,6 persen. Jokowi-Ma’ruf unggul pada segmen pemilih perempuan (57,8 persen), milenial (54,1 persen), dan Islam (53,7 persen). Prabowo-Sandi hanya unggul pada segmen pemilih terpelajar (41,5 persen).Jokowi-Ma’ruf juga meraup dukungan di hampir semua pulau, termasuk Jawa (56,7 persen) dan Luar Jawa. Di Maluku-Papua, Jokowi-Ma’ruf unggul telak dengan dukungan 66,8 persen. Satu-satunya pulau yang dimenangkan kubu Prabowo-Sandi hanya Sumatera dengan dukungan 43,3 persen. Angka tersebut terpaut tipis dari Jokowi-Ma’ruf dengan dukungan 41,6 persen.Survei indEX Research dilakukan pada 11-20 November 2018, dengan jumlah responden 1200 orang. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.Berikut elektabilitas partai politik hasil survei IndEX Research:PDIP 23,1%Golkar 12,8%Gerindra 12,3%PKB 7,3%Demokrat 5,4%Nasdem 3,4%PPP 3,1%PKS 3,0%Perindo 2,9%PAN 2,3%Hanura 1,5%PSI 1,2%PBB 0,5%PKPI 0,3%Garuda 0,2%Berkarya 0,1%Tidak tahu/tidak jawab 20,6%(FZN)