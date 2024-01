Erick Thohir Dinonaktifkan dari Jabatan Ketua Lakpesdam PBNU

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) menonaktifkan Erick Thohir dari jabatan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. Penonaktifan ini dilakukan karena Erick terlibat dalam tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden.Erick dinonaktifkan melalui surat bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Surat tersebut sebagai pembaruan dari surat penonaktifan yang sebelumnya diterbitkan PBNU pada 21 Januari 2024."SK No 285.a merupakan perbaikan dari SK 285 terdahulu," ujar Wakil Ketua Umum PBNU, H Amin Said Husni, dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024.Amin Said menerangkan SK 285.a mengoreksi nama Inayah Abdurrahman Wahid, KH Fuad Nurhasan, dan Imron Rosyadi. Ketiga nama tersebut dikeluarkan dari daftar karena ada klarifikasi mereka bukan bagian dari tim sukses capres-cawapres."Dan menambahkan nama Erick Thohir (relawan capres), Andi Salahuddin, dan Gus Hilmy Muhammad (calon DPD)," ujar Amin Said.Sebelumnya, PBNU telah menonaktifkan 64 nama fungsionaris dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.Penonaktifan fungsionaris PBNU itu dilakukan hingga Pemilu 2024 selesai. “Mayoritas nama mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka,” ujar Amin Said.Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif, antara lain mantan gubernur Sumatra Selatan Herman Deru yang menjadi timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya yang menjadi timses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam yang menjadi timses Ganjar Pranowo-Mahfud MD.Di jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, ada lima caleg dan 11 anggota timses pasangan capres-cawapres, yaitu KH Ma’shum Faqih sebagai Timnas Anies-Muhaimin, Khofifah Indar Parawansa sebagai timses Prabowo-Gibran, dan KH Mustofa Aqil Siradj sebagai timses Ganjar-Mahfud.Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum juga dinonaktifkan setelah menjadi timses Anies-Muhaimin, dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim.Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid selaku timses Prabowo-Gibran, serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid selaku timses Ganjar-Mahfud juga masuk dalam daftar pengurus PBNU yang dinonaktifkan selama Pemilu 2024.((AZF))