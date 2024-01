Abdel Achrian Ingatkan Pencabutan Larangan Sepeda Motor lewat Thamrin era Anies Baswedan

Jakarta: Pelawak Abdel Achrian mengundang Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan sebagai narasumber podcast. Abdel mengingatkan pencabutan larangan melintas sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat."Motor sudah boleh lewat (jalan) Thamrin lagi," kata Abdel menyela pernyataan Anies yang dilihat di Kanal YouTube Abdel Achrian yang dikutip Kamis 4 Januari 2024.Semula Anies menyampaikan rasa syukurnya bisa genap lima tahun memimpin DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022. Anies juga menegaskan sepeda motor bisa lewat Thamrin merupakan salah satu jasanya di DKI."Ingat ya itu? (Tanya Anies ke Abdel)," ujar Anies.Menurut Anies, pencabutan larangan sepeda motor melintas kawasan Thamrin berdampak positif kepada UMKM. Anies mencontohkan bisnis kuliner rumahan yang sempat terhambat gara-gara pelarangan melintas untuk sepeda motor. Anies mendapatkan data saat itu terdapat 500 ribu pengantaran makanan berat dan snack dengan sepeda motor per hari. Mereka semua harus melintasi Jalan Thamrin."Jadi ketika sebuah jalan itu ditutup (dilarang), enggak bisa pakai motor, artinya hajat hidup rumah tangga yang punya usaha kuliner, usaha katering kecil-kecilan, itu enggak punya akses pada apa? Pada pusat perekonomiannya Indonesia. Di mana adilnya?," ujar Anies.Maka dari itu, kata Anies, harus ada kesetaraan kesempatan untuk semua warga. Di antaranya terkait pemanfaatan jalan raya harus dinikmati oleh semua warga.Beberapa tahun lalu, terdapat Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pergub DKI No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub ini melarang sepeda motor melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin dengan dalih pengurangan kemacetan.Anies sebenarnya berencana menghapus Pergub tersebut. Namun Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan Pergub tersebut pada 2018. Anies dengan sangat tegas mendukung putusan MA itu.((DHI))