Anies Jawab Tantangan Debat Capres BEM UI Pakai Meme: Yuk, Kapan?

Jakarta: Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan merespons tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Anies menanggapi tantangan tersebut melalui unggahan di akun media sosial Instagram.Anies membalas mengunggah ulang unggahan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang berisi beberapa tangkap layar berita terkait tantangan debat dari BEM UI kepada para capres. Uniknya, Anies menambahkan meme Senator Armstrong dengan tulisan “Yuk, kapan?”.(Tangkap layar unggahan Anies di Instagram)Cara unik Anies membalas tantangan menggunakan meme Senator Armstrong ini diunggah ulang oleh akun X (Twitter) @PolJokesID dan mendapat banyak reaksi dari netizen.“I like it. Cara response nya gak terlalu kuno,” tulis @Imh***.“New meme unlocked (meme baru terbuka),” balas @fad***."Lu jual gua borong” tulis @lag***.Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun me-retweet postingan @PolJokesID. Dalam postingannya Anies menuliskan quote Senator Armstrong “I have a dream…”.(Tangkap layar postingan Anies di X)Senator Armstrong merupakan karakter dari game Metal Gear. Dalam game Metal Gear Rising: Revengeance Senator Armstrong adalah raja terakhir.Juru bicara Anies, Surya Tjandra, mengatakan pihaknya dengan senang hati menerima tantangan mahasiswa UI. Terlebih, Anies juga tengah melakukan pendekatan dengan kaum milenial."Tentu ini akan menjadi tantangan yang dengan senang hati diterima pak Anies," ujar Surya saat dikonfirmasi.Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan menyambangi kampus yang identik dengan warna kuning itu. Anies akan hadir dalam kuliah kebangsaan pada 29 Agustus 2023."Kebetulan tanggal 29 Agustus 2023 FISIP UI bikin kuliah kebangsaan dengan mengundang tiga bacapres, rencananya Anies Baswedan akan hadir," kata Surya.Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menantang seluruh bakal capres debat. Anies, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ditantang datang ke UI.Melki memberikan pernyataan itu karena menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni, soal memperbolehkan kampanye di institusi pendidikan asal tidak membawa atribut kampanye."Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu," ucap Melki dalam keterangan tertulis.((RUL))