Muncul Video Sarkas Rindradana Dukung Prabowo-Gibran, Netizen Heboh

Jakarta: Komika Rindradana menghebohkan jagat media sosial dengan video deklarasi ‘dukungan’ terhadap calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Video yang diunggah di YouTube GEMBOT dan X @Box2BoxID ini bersifat sarkasme. Di awal mengajak penonton memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 2 demi mencapai Indonesia Emas 2045.Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan era kegelapan supaya bisa terlahir kembali sebagai bangsa yang lebih maju. Menurutnya, Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia ke era kegelapan.“Berdasarkan sejarah, Renaisans membutuhkan era kegelapan. Dan paslon mana lagi yang bisa membawa Indonesia ke era kegelapan selain paslon 02?” ujar Rindradana, dikutip dari video yang diunggah Senin, 5 Februari 2024.“Phoenix bangkit dari abu. Dan pasangan mana lagi yang bisa membawa Indonesia menjadi abu? Prabowo-Gibran adalah api yang akan membakar demokrasi kita sampai menjadi abu,” lanjutnya sambil menggebrak meja.Alasan kedua memilih Prabowo-Gibran menurut Rindradana adalah paslon tersebut bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Komita itu menjelaskan bahwa Prabowo menggambarkan karakter Eren Yeager di anime Attack on Titan.“Di Attack on Titan, Eren adalah seorang yang menganggap dirinya adalah penyelamat. Namun apa daya ternyata dia adalah agen kiamat. Eren berakhir martir, seorang sosok pemersatu di Attack on Titan. Kita lihat bagaimana Eldia dan Dunia bersatu melawan Eren Yeager,” kata Rindradana.Selanjutnya, Prabowo-Gibran dapat meningkatkan ekspektasi hidup rakyat Indonesia. Salah satu penyebab kematian utama di usia tua, kata Rin, adalah Alzheimer yang berujung demensia. Kondisi ini bisa dicegah di antaranya dengan selalu menggunakan otak untuk berpikir.“Di paslon 02, dari debat yang sudah dilakukan dan cara kampanye mereka, kita bisa simpulkan mereka memiliki keterbatasan kemampuan berpikir. Tentunya ketika mereka menjadi pemimpin, rakyat yang harus berpikir. Dengan demikian rakyat akan memiliki otak yang aktif. 02 untuk Indonesia bebas demensia,” sambungnya.Alasan terakhir Rindradana adalah paslon 02 bukan kucing dalam karung. Pasalnya, masyarakat Indonesia sudah tau betul akan menjadi seperti apa negara ini jika dipimpin oleh Prabwo-Gibran.“Dari periode ke-2 Bapak Jokowi, kita diajarkan ketimbang dikecewakan oleh harapan, lebih baik merapatkan barisan untuk antisipasi kekacauan. Bangsa Indonesia bagi saya adalah Bangsa Saiyan, di mana ketika semakin terdesak dan dekat dengan kematian, kita bangkit kembali menjadi lebih kuat,” ujarnya.Di akhir videonya, Rindradana mengatakan rakyat Indonesia tidak perlu lagi memilih Lesser Evil (orang yang paling tidak jahat) lantaran bisa memilih Resident Evil.Video deklarasi tersebut sontak saja menarik atensi banyak netizen, termasuk komika lainnya yakni Pandji Pragiwaksono. Pandji mengaku ingin golput (tidak memilih), namun video itu membuatnya ingin memilih 02. Cuitan tersebut tentunya juga bersifat sarkas."Jadi bimbang denger argumennya. Apakah saya harus batalkan golput & memilih… 02?" cuit @pandji.((SUR))