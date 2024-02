Alumni ITS Deklarasikan Dukung Anies-Muhaimin, Timnas: Sudah 1.177 Simpul Perjuangan AMIN

Jakarta: Ratusan alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar. Mereka menyatakan dukungan di Markas Pemenangan Anies-Muhaimin di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat."Kita mengharapkan bahwa dengan kehadiran kami ini bisa memberikan semangat yang semakin menggelora kepada Timnas AMIN agar nanti pada tanggal 14 Februari bisa memenangkan satu putaran," kata Ketua Panitia Alumni ITS Pro Perubahan OKI Tardan di lokasi, Sabtu, 3 Februari 2024.Wakil Ketua Panitia Alumni ITS Pro Perubahan Lukman Mahfoedz menambahkan ada tiga pertimbangan pihaknya mendukung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024. Yakni, visi dan misi, kemampuan intelektualnya, dan rekam jejaknya."Oleh karena itu kita sebagai keluarga alumni ITS yang jumlahnya puluhan ribu tentunya ada paslon-paslon lain memilih yang lain kita meminta kepada mereka yang belum menentukan pilihan atau masih menimbang-nimbang untuk segera memutuskan dan memilih pasangan calon nomor 1 berserta partai pendukungnya di tanggal 14 Februari," ujar Lukman.Lukman menyebut pihaknya berharap bila Anies-Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian pemerintahan yang bersih, berintegritas, bebas korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak ada birokrasi yang berbiaya berkelit."Sehingga, mengakibatkan biaya yang tinggi. Saya kira itu intinya kenapa kita memilih AMIN, Pak Anies Rasyid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar," ungkapnya.Co-Capten Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Sudirman Said mengatakan dengan adanya deklarasi dukungan dari ITS, jumlah simpul perjuangan bertambah. Total hingga hari ini mencapai 1.177 simpul perjuangan."Kita tentu bersyukur dan memang sejak awal itu kan boleh dibilang daya hidup Pak Anies dan Pak Muhaimin ini ditopang oleh masyarakat, tentu saja partai sebagai pengusung pertama. Tapi, dalam perjalanan banyak sekali didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengorganisir menjadi relawan," kata Sudirman usai menyambut deklarasi.Sudirman mengatakan ribuan relawan yang datang memberikan dukungan itu punya amanah khusus. Terlebih, yang datang dari kaum terdidik diyakini akan memberikan pengaruh besar."Apalagi tadi ketua kelompoknya adalah ketua alumni ITS Pro Perubahan adalah Pak Oki itu angkatan senior tamatan tahun 1983 angkatan 1977. Itu artinya pengaruhnya ke atas ke bawa lumayan lebar dan insyaallah itu akan menjadi energi baru bagi proses pemenangan AMIN ini," pungkasnya.((LDS))