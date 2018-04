Indonesia Sabet 4 Emas di The 1st Fazza Dubai Para Badminton International 2018

Ekspresi kegembiraan usai menyabet medali emas. (Foto: Metro TV/Devi Triana)

Kontingen Indonesia meraih empat medali emas, dua medali perak, dan satu perunggu di turnamen Para Bulu Tangkis International di kota Dubai pada 10-16 April lalu.Leani Ratri Oktila menyabet tiga emas untuk kategori single dalam dua set langsung 21-11, 21-7 mengalahkan Zehra Baglar dari Turki. Kemudian di nomor ganda berpasangan dengan Faustine Noel dari Prancis juga menang 21-17, 21-7 mengalahkan pasangan Zehra Baglar dari Turki dan Manasi Girishchandra Joshi dari India. Terakhir, di nomor ganda campuran berpasangan dengan Hary Susanto juga menang 21-18, 21-18 mengalahkan Lucas Mazur dan Faustine Noel.“Saya datang ke sini memang sudah dengan target meraih tiga emas dan tentunya sangat senang sekali impian saya ini tercapai," ujar Leani seperti dikutip dari media Gulf News.“Fokus saya setelah ini adalah turnamen Tokyo Paralympic 2020. Tapi sebelum ini, ada beberapa turnamen di Irlandia dan Thailand, sebelum target menghadapi Asian Para Games nanti," sambungnya.Sedikitnya, 122 pemain dari 23 negara berpartisipasi dalam turnamen yang diberi nama “The 1st Fazza Dubai Para Badminton International 2018”. Ini adalah turnamen bulu tangkis untuk atlet difabel yang diselenggarakan oleh Dubai Club for People with Determination dan diharapkan akan ditingkatkan sebagai kompetisi peringkat menuju kualifikasi untuk Tokyo Paralympic 2020.Ini juga merupakan turnamen pertama kali yang diselenggarakan di wilayah Timur Tengah, berlokasi di Aula Olaraga Shabab AL Ahli Dubai Club, di Al Mamzar Dubai.Tim Indonesia menurunkan enam atlet yakni Leani Ratri Oktila, Suryo Nugroho, Harry Susanto, Ukun Rukaendi, Freddy Setiawan, dan Odie Listiana Putra. Mereka didampingi dua orang official termasuk dokter fisiotherapi dr. Yanti dan pelatih Imam Kunantoro.Mereka berada di bawah naungan National Paralympic Committee Indonesia atau NPC Indonesia. Konsul Jenderal RI untuk Dubai dan Emirat Utara Bapak Arzaf F. Firman juga berkesempatan untuk membagikan medali bagi para juara. (Devi Trianna/Kontributor Metro TV UAE)(ASM)