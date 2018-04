Sejumlah Fakta Jelang MotoGP Amerika Serikat

Klik di sini: Jadwal Wakil Indonesia di Malaysia International Challenge

MotoGP 2018 telah memasuki seri ketiga yang digelar di Circuit of the America, Austin akhir pekan ini. Menjelang MotoGP Amerika Serikat, pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow memimpin klasemen dengan 38 poin.Raihan yang diperoleh Crutchlow tak lepas dari aksi ciamiknya dalam dua balapan. Pembalap asal Inggris itu mampu finis di posisi keempat pada seri pembuka di Losail Qatar dan finis tercepat pada MotoGP Argentina.Rider Ducati Andrea Dovizioso menempati posisi kedua dengan perolehan 35 angka. Ia unggul tujuh poin dari pemegang posisi ketiga, Johann Zarco yang baru mengoleksi 28 poin.Menariknya, juara bertahan MotoGP Marc Marquez hanya menempati peringkat kelima lantaran baru mengoleksi 20 poin. Ia berada di bawah pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales yang duduk di peringkat keempat dengan 21 poin.Balapan MotoGP AS nanti layak dinanti. Sebab ini ada gelaran pertama usai insiden yang terjadi antara Marquez dengan rider Yamaha, Valentino Rossi.Pada saat itu di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Rossi terjatuh usai bersenggolan dengan Marquez. Insiden itu terjadi pada balapan tersisa empat lap.-Setelah Argentina, Cal Crutchlow memimpin klasemen MotoGP dengan perolehan 38 poin. Ini adalah skor terendah untuk pembalap yang memimpin klasemen, setelah dua seri awal sejak sistiem penilaian poin diperkenalkan pada 1993.-Dari 15 besar pembalap hanya memiliki margin 33 poin. Ini adalah margin terkecil di kelas utama sejak diperkenalkan sistem penilaian poin pada 1993.-Dengan finis di posisi kedua pada MotoGP Argentina, Johann Zarco berarti telah naik ke podium sebanyak empat kali di kelas premier. Ia menjadi pembalap keempat Prancis setelah Pierre Monneret (5), Raymond Roche (9) dan Christian Sarron (18).-Johann Zarco telah mencetak poin dalam 19 balapan berturut-turut terakhir. Terakhir kali ia gagal mencetak poin adalah di Qatar tahun lalu ketika ia gagal finis ketika balapan baru berjalan enam lap.-Alex Rins finis di tempat ketiga pada MotoGP Argentina, podium pertama untuk rider Suzuki sejak Maverick Vinales yang juga finis ketiga di Phillip Island pada 2016.-Itu adalah podium ke-20 untuk Suzuki sejak diperkenalkannya kelas MotoGP pada 2002.-Álex Rins adalah pembalap Spanyol ke-14 yang berdiri di podium di kelas premier.-Dengan tidak satu pun dari dua pembalap Yamaha yang telah memenangkan setidaknya satu dari dua lomba pembukaan tahun ini, berarti mengulangi catatan yang terjadi pada 2014.-Marc Márquez belum menang sejak MotoGP Australia tahun lalu. Ini kedua kalinya dia tidak memenangkan salah satu dari dua balapan awal tahun ini sejak dia bergabung dengan kelas MotoGP pada 2013.-Hafizh Syahrin adalah salah satu dari 10 pembalap yang telah mencetak poin di dua seri awal tahun ini sebagai pembalap pendatang baru tahun ini.(ASM)