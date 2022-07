Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

5. Homare Sawa (Jepang)

4. Abby Wambach (Amerika Serikat)

: Kecemerlangan dan dominasi beberapa pesepak bola wanita selama beberapa dekade jelas tidak luput dari perhatian. Mereka terus mendorong batas dan mematahkan stereotip bahwa sepak bola adalah olahraga pria.Kehadiran mereka telah membantu memberdayakan wanita dan gadis muda di seluruh dunia untuk melanjutkan mimpinya, dalam hal ini memiliki karier cemerlang di sepak bola. Dengan banyaknya pesepak bola wanita hebat yang menghiasi kompetisi sepak bola dunia, perdebatan soal siapa paling hebat di antar mereka pun tidak terelakkan. Lazimnya, pecinta sepak bola melabeli mereka dengan julukan GOAT (Greatest Of All Time).Seperti dilansir dari Sportskeeda, berikut adalah 5 pesepak bola wanita terhebat sepanjang masa: Sepak bola Wanita Asia tidak dapat dipisahkan dari sosok Homare Sawa. Dia adalah sosok di balik kesuksesan Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita 2011 di Jerman usai mengalahkan Amerika Serikat di final. Ini merupakan gelar perdana Jepang, sekaligus menjadikan mereka satu-satunya negara Asia yang juara di ajang Piala Dunia Wanita.Sawa tampil menggila di tengah persaingan sejumlah pesepak bola wanita hebat seperti Abby Wambach (AS) dan Marta (Brasil). Dengan lesakkan 5 gol dan 1 assist, Homare Sawa tak hanya membawa Jepang juara, tapi juga menggondol dua trofi individu bergengsi, Golden Ball (pemain terbaik) dan juga Golden Boot (top skorer).Sawa tidak berhenti di situ, ia membantu negaranya lolos ke final Olimpiade pertama mereka di tahun berikutnya pada 2012, di mana mereka memenangkan medali perak.Tiga tahun kemudian, dia dan rekan satu timnya mencapai final lagi di Piala Dunia (2015) tetapi kali ini mendapatkan medali perak (runner up) usai dikalahkan AS di final.Sawa yang berposisi sebagai gelandang serang melakukan debut seniornya pada usia 12 tahun pada tahun 1991. Selama 14 tahun kariernya, Sawa mengemas 83 gol dalam 205 penampilan untuk Jepang.Beberapa penghargaan bergengsi pun pernah diraihnya. Selain pemain terbaik dan topskorer Piala Dunia 2011, ia juga menyabet gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA pada 2011.Abby Wambach adalah pemegang rekor sebagai peraih gelar "Atlet Sepak Bola Terbaik Amerika Serikat" terbanyak dalam sejarah. Ia enam kali memenangi penghargaan tahunan tersebut pada periode 2003 -- 2013.Dengan koleksi 184 gol, Abby juga sempat mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di pentas internasional (baik pria dan wanita), sebelum rekornya dipecahkan Christine Sinclair dari Kanada pada Januari 2020. Christine Sinclair mengemas 189 gol.Reputasi Abby Wambach dikenal luas saat mencetak gol dengan sundulan pada menit-menit akhir laga final Olimpiade Athena 2004, di mana Timnas wanita AS berhasil mengalahkan Brasil dan merebut medali emas. Abby kembali menyumbangkan emas untuk AS pada Olimpade 2012 di London.Pada level Piala Dunia , Abby Wambach menyumbangkan satu trofi untuk Timnas AS yakni pada 2015. Gelar itu sekaligus menjadi penutup karier Abby Wambach selama 15 tahun di Timnas wanita AS.Abby Wambach memenangkan penghargaan individu Pemain Terbaik Wanita FIFA pada tahun 2012. Dia juga berada di urutan kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia Wanita FIFA dengan koleksi 14 gol.