PPKM Mikro Ketat, 3T Harus Dimasifkan di 43 Kabupaten/Kota

Jakarta: Testing, tracing, dan treatment (3T) mesti diperkuat supaya kasus covid-19 segera turun di wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro secara ketat. Total ada 43 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM mikro ketat.“Sudah ditegaskan masing-masing kota ditargetkan untuk melakukan peningkatan tracing,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.Airlangga mengatakan testing dan tracing harus sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Target itu sudah disampaikan ke masing-masing pemerintah daerah sesuai persentase kasus positif dalam pemeriksaan atau positivity rate.Airlangga mencontohkan target tes di Kota Batam mencapai 3.307 orang per hari. Kemudian, Palembang 2.454 orang per hari, Kota Bandar Lampung 2.333 orang per hari, dan Kota Pekanbaru 1.658 orang per hari.“Tracing perlu dilakukan sampai mencari lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi,” papar dia.Perawatan di rumah sakit juga diprioritaskan bagi pasien covid-19 bergejala sedang, berat, dan kritis. Pasien tanpa gejala (OTG) atau bergejala ringan diminta isolasi mandiri di rumah.“Angka-angka ini akan terus dimonitor. Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan membantu terkait ketersediaan swab antigen dan juga pengetesan,” tutur Airlangga.Sebanyak 43 kabupaten/kota di Indonesia menerapkan PPKM mikro secara ketat. Kasus aktif di wilayah tersebut meningkat hingga 34 persen.Pemerintah daerah mesti menyiapkan infrastruktur pelaksanaan PPKM mikro ketat. Kemudian, pemerintah daerah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk meningkatkan testing dan tracing.Berikut daftar 43 kabupaten/kota itu1. Provinsi Aceh-Kota Banda Aceh2. Provinsi Bengkulu-Kota Bengkulu3. Provinsi Jambi-Kota Jambi4. Provinsi Kalimantan Barat-Kota Pontianak-Kota Singkawang5. Provinsi Kalimantan Tengah-Palangkaraya-Lamandau-Sukamara6. Provinsi Kalimantan Timur-Berau-Kota Balikpapan-Bontang7. Provinsi Kalimantan Utara-Bulungan