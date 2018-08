Taman Impian Jaya Ancol Gelar Lomba Panjat Pinang Berhadiah Jutaan

(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia (RI), Taman Impian Jaya Ancol menggelar beragam lomba. Yang paling menarik ialah lomba panjat pinang karena berhadiah senilai jutaan rupiah pada setiap batangnya."Semua batang pohon memiliki beragam hadiah senilai Rp1,5 juta per batang. Masing-masing batang pohon akan diperebutkan oleh dua tim dengan jumlah empat orang per tim," kata Vice President Taman Impian Jaya Ancol Sunarto, pada konfrensi pers Ancol Kemerdekaan Festival: Road to Asian Games 2018, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 8 Agustus 2018.Keunikan lain dari panjat pinang tersebut adalah jumlah pohon yang disediakan sebanyak 118 batang. Mengenai persyaratan mengikuti lomba tidak sulit. Anda cukup melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) beserta struk pembelian tiket masuk Ancol tertanggal 18 Agustus 2018.Selain berjuang mendapatkan hadiah, peserta dan pengunjung Ancol akan dihibur penampilan Raja Dangdut Rhoma Irama. Hiburan bertajuk Konser Kemerdekaan HUT ke-73 RI itu akan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Akan ada juga penampilan Dewi Persik, Fitri Carlina, Jenita Janet, dan penyanyi jebolan kontes dangdut.Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa mengikuti lomba lain yang akan berlangsung di Pantai Lagoon, yakni tarik tambang, gebuk bantal, lari matras, balap karung berpasangan, bakiak pasir, dan makan kerupuk."Semua perlombaan dapat diikuti oleh pengunjung mulai pukul 10.00 WIB, pada 17-19 Agsustus 2018," kata Sunarto.Puncak acara akan diselenggarakan di Pantai Lagoon pada 19 Agustus 2018, berupa pertunjukan Lagoon Sunset Music yang dimulai pukul 16.00 WIB.Tak hanya merayakan HUT ke-73 RI, Taman Impian Jaya Ancol ikut memeriahkan Asian Games 2018 dengan beragam acara, Ancol Aquathlon dan Asian Lantern Festival.Ancol Aquathlon berupa olahraga lari dan renang sejauh 5,75 kilometer, diselenggarakan di Pantai Lagoon pada 12 Agustus 2018. Kegiatan akan dimulai pukul 06.00 WIB, dan terbuka untuk umum.Sementara, Asian Lantern Festival akan digelar di Kawasan Pantai Festival Ancol. Pengunjung dapat menyaksikan 50 jenis dekorasi lampu lampion yng mewakili budaya Asia, seperti ondel-ondel, Monas, Taj Mahal, dan patung Merlion.Tidak hanya di daratan, pengunjung juga dapat melihat keindahan lampion di air. Pihak penyelenggara menyiapkan lampion berbentuk bola dunia dan perahu naga.Selain acara tersebut, Taman Impian Jaya Ancol juga akan menggelar berbagai acara di beberapa tempat, yaitu:Pada 17 Agustus 2018, Seaworld Ancol mengajak pengunjung menyaksikan pengibaran bendera yang akan dilakukan oleh Marsha Aruan bersama penyelam profesional.Pengunjung juga akan disuguhkan atraksi bersepeda BMX, sepak takraw, dan tinju di dalam air. Atraksi tersebut beru pertama kali dilakukan di akuarium utama Seaworld Ancol.Khusus tahun ini, Ocean Dream Samudera mempersembahkan sebuah pertujukan baru, yaitu Scorpion Pirates: Benteng Betawi. Pertunjukan tersebut menyajikan kisah pejuang Indonesia bernama Somad dalam upayanya membebaskan tanah Betawi dari penjajahan Belanda.Sepanjang Agustus hingga September, Dunia Fantasi (Dufan) Ancol menyajikan Magic House: Royal Illusion. Dalam pertunjukan berdurasi 40 menit itu pengunjung akan diajak ke tempat berkumpulnya para magician.Pertunjukan Royal Illusion akan dimulai setiap pukul 14.00 WIB pada hari kerja, dan 15.00 WIB pada hari libur. Khusus pada 17-19 Agustus 2018, Dufan mengadakan lomba rakyat serta special action show berjudul Sang Pangeran.Bagi masyarakat yang menggandrungi yoga, tidak ada salahnya mencoba Yoga Water di Atlantis Water Adventures. Kegiatan tersebut akan digelar di kolam renang setiap akhir pekan.Tidak hanya Yoga Water, pengunjung juga diajak mengikuti lomba dengan beraneka hadiah. Dalam kesempatan ini juga akan diumumkan pemenang undian Atlantis Big Suprise periode Juni-Juli 2018. Dua pengunjung yang beruntung akan mendapatkan sepeda motor.DUFAN- RegulerWeekday: Rp200.000Weekend: Rp295.000- Promo SosroWeekday: Rp110.000Weekday: Rp160.000- Bundling Dufan dan Seaworld AncolWeekday: Rp250.000Weekedn: Rp350.000Atlantis Water Adventures- RegulerWeekday: Rp120.000Weekend: Rp175.000- Promo Atlantis MerdekaWeekday: Rp60.000Weekend: Rp85.000- Pengunjung yang berulang tahun pada bulan Agustus dibebaskan biaya tiket masuk. Sementara, bagi empat orang pendamping akan diberikan potongan harga tiket sebesar 50 persen.- Student day (4 orang)Weekday: Rp300.000Weekend: Rp400.000SEAWORLD ANCOL- Single tiket Seaworld Ancol dan Ocean Dream SamuderaWeekday: Rp140.000Weekend: Rp185.000- Bundling Seaworld Ancol dan DufanWeekday: Rp250.000Weekend: Rp350.000Ocean Dream Samudera- Single tiket Ocean Dream Samudera dan Seaworld AncolWeekday: Rp140.000Weekend: Rp185.000- Bundling annual pass dan 1 tiket Seaworld AncolWeekday: Rp 200.000Weekend: Rp200.000.(ROS)