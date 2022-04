Mulai 1 Mei, Ganjil Genap dan One Way di Tol Berlaku Sampai Pukul 12.00 WIB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sistem ganjil genap (gage) dan one way di kilometer (km) 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai km 414 Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, bakal diterapkan secara situasional. Rekayasa lalu lintas itu kemungkinan akan dilonggarkan pada 1 Mei 2022."Tanggal 1 (Mei) kami akan mulai lagi dari pagi (07.00 WIB), dan kita rencanakan hanya sampai jam 12.00 WIB siang," ujar Kepala Koprs Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi dalam konferensi pers mengenai pengaturan lalu lintas pada masa angkutan lebaran 2022, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 21 April 2022.Firman menjelaskan pelonggaran aturan itu didasari arus mudik yang menuju ke arah timur diprediksi berkurang daripada hari sebelumnya. Sistem gage dan one way tidak diterapkan apabila tidak terjadi kepadatan."Artinya (lalu lintas) normal berjalan seperti biasa. Inilah harapan kita tanggal-tanggal (gage) tadi kita sampaikan kepada masyarakat (untuk dijalankan)," jelas dia.Baca: Gage dan One Way di Tol Berlaku Mulai 28 April Jenderal bintang dua itu menyebut sistem gage dan one way akan diberlakukan sejak pukul 17.00 WIB, Kamis, 28 April 2022. Pada 29-30 April, ganjil genap dan one way diberlakukan sejak pukul 07.00 sampai 24.00 WIB."Kita sampaikan kepada masyarakat, untuk mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dan bisa saling toleransi menghargai satu sama lain," tutur dia.