Gage dan One Way di Tol Berlaku Mulai 28 April

Bandung: Antisipasi kepadatan saat arus mudik , Kepolisian Daerah Jawa Barat akan memberlakukan sistem ganjil genap dan one way di Tol Jakarta-Cikampek mulai dari KM 47 hingga gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Pemberlakuan tersebut dimulai tanggal 28 April 2022 - 1 Mei 2022.Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo. Pemberlakuan ini untuk mengamankan dan memperlancar arus mudik yang diprediksi jumlah mudik akan meningkat dari tahun 2021.Selama pemberlakuan aturan sistem one way tersebut, akan ada pengalihan arus atau perubahan arus khususnya arus lalu lintas di Jawa Tengah yang akan menuju Jawa Barat atau Jakarta akan dialihkan ke jalur arteri selama one way diberlakukan."Sementara, untuk pemberlakuan ganjil genap di gerbang Tol Cikampek dilakukan di jam-jam tertentu," kata Presenter Metro TV, Mercy Widjaja, dalam tayangan Headline News di Metro TV, Rabu, 20 April 2022.Kebijakan one way dilakukan antara pemerintah dan Kakorlantas Mabes Polri untuk memperlancar arus mudik Lebaran. (