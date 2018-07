Sandi Mengaku Penerapan OK Otrip Masih Terkendala

: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengakui, penerapan sistem OK Otrip masih terkendala. Padahal, masa uji coba OK Otrip berakhir pada Minggu, 15 Juli 2018.Sandi mengungkapkan, salah satu kendala yakni masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak Transjakarta dengan operator angkutan kota. Namun, Sandi mengaku, telah menginstruksikan Dinas Perhubungan menengahi kedua pihak."Kendalanya mungkin kita tinggal samakan persepsi Transjakarta dan teman-teman operator. Dishub yang akan menjembatani. Kita ada beberapa pembagian yang cukup signifikan. Kita akan lakukan lagi pendekatan," kata Sandi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juli 2018.Ia menambahkan, Pemprov akan fokus pada peningkatan sistem integrasi. Menurut dia, OK Otrip harus menjadi fokus dari tim transportasi untuk mengurangi biaya transportasi warga Ibu Kota.(Baca juga: Tarif OK Otrip Direvisi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu melanjutkan, pihaknya akan terus mengkaji penambahan infrastruktur seperti bus Transjakarta yang harus terintegrasi dengan angkutan kota.Akhir bulan ini, akan ada penambahan 275 unit bus Transjakarta. Hingga akhir tahun, target armada bus yang datang 2.609 unit."Kita sangat optimistis akhir bulan ini akan lebih banyak lagi integrasi dengan angkot maupun dengan transport yang lain," tutur dia.Direktur Utama PT TransJakarta, Budi Kaliwono menambahkan, selain penambahan armada bus, bulan ini akan ada penambahan operator yang bergabung. Ia menyebut, operator yang berniat bergabung memiliki sejumlah permintaan."Biasa itu operator, kan ada penjual ada pembeli. Kami yang pembeli ini kan harus ada peraturan. Kita sudah ada jalan keluar dibantu oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa," ucap Budi.(Baca juga: Pemprov DKI Cari Cara Muluskan Ok Otrip (REN)