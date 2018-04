Pemprov DKI Cari Cara Muluskan Ok Otrip

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat beberapa permasalahan meliputi program OK Otrip. Oleh karenanya, perlu terobosan guna memenuhi target 2.000 armada OK Otrip."Saya sudah menyampaikan kepada yang menangani OKE Otrip yaitu Dishub, Transjakarta dan tim kecil, karena kalau misalnya kita benturkan pada birokrasi dan peraturan peraturan kita sangat sulit untuk mencapai target 2.000," kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 10 April 2018.Menurutnya, tim bisa mencari celah dalam koridor regulasi, sehingga bisa menciptakan terobosan. Ia berharap hal tersebut bisa segera terakselerasi. Wakil Gubernur Sandiaga Uno menambahkan ada beberap hal yang harus diluruskan tim itu.Pertama soal skema kemitraan OK Otrip, sebab beredar kabar mitra yang ingin menjalankan bisnis ini dibebani biaya mahal."Nah ini yang harus kita pastikan tidak memberatkan temen-teman, karena yang kita inginkan justru mereka mendapatkan penghasilan yang meningkat," kata Sandiaga.Ia tak menampik ada investasi awal yang harus dilakukan, namun hal tersebut merupakan bagian dari integrasi antarmoda. Para mitra diimbau tak perlu khawatir dengan sistem investasi awal itu."Dengan peningkatan penghasilan, biaya yang diawal itu bisa tercover dan merka akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik," tutur dia.Sandiaga tak mau membeberkan soal investasi ini. Ia menyerahkan detail biaya pada tim. Menurutnya, Pemprov fokus mengedepankan pelayanan angkutan umum yang murah dan berkualitas pada masyarakat."Yang kita harapkan justru integrasi antarmoda. Ini bisa menghadirkan biaya transport yang lebih murah untuk warga Jakarta," tandas Sandi.(SCI)