Kapolri Perintahkan Kapolda Kawal May Day

Jelang peringatan Hari Buruh 1 May 2018 (May Day) mendatang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat dengan seluruh Kapolda. Rapat digelar melalui video conference (vicon)."Tadi pak Kapolri telah memimpin vidcon yang diikuti oleh seluruh Kapolda dan seluruh pejabat utama Polda. Pertama yang dibahas tentunya persiapan May Day dalam waktu dekat. May Day ini kan sudah menjadi agenda internasional," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 April 2018.Polri berkomitmen untuk menciptakan suasana kondusif selama peringatan May Day. Apalagi peringatan May Day tak terlalu jauh dari pelaksanaan Pilkada dan hari besar keagamaan."Jadi pemerintah sudah mengatakan May Day itu sebagai fun day jadi menjadi hari yang gembira untuk rekan-rekan buruh," imbuhnya.Para Kapolda diminta untuk bekerjasama dan bisa menjaga situasi menjelang pilkada dan menjelang hari besar keagamaan nasional. Sehingga semua aktifitas terkait May Day ini diharapkan kondusif.Meski begitu, Setyo belum membocorkan berapa banyak personel kepolisian yang bakal diturunkan untuk mengamankan May Day. Namun, ia berharap peringatan hari buruh itu berjalan lancar."Kita berharap semua berjalan dengan menyenangkan karena sesuai taglinenya May Day is fun day. Jadi diharapkan di daerah-daerah juga ikut berpartisipasi ada kegiatan," pungkas Setyo.Selain membahas persiapan May Day, Kapolri dan jajarannya juga membahas persiapan operasi cipta kondisi jelang bulan suci Ramadan dan terkait juga pengamanan jelang Asian Games 2018. Vicon Kapolri bersama jajarannya digelar di Rupatama Mabes Polri. Vicon berlangsung tertutup dari awak media.(YDH)