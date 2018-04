Polri Siap Amankan May Day

: Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan pihaknya siap mengamankan perayaan May Day 2018. Kepolisian meminta Hari Buruh itu dilakukan dengan kesenangan."Kita berharap para ketua serikat buruh nanti bisa kerja sama dengan menyampaikan berapa jumlahnya, berapa kekuatannya. Sehingga nanti kita bisa membantu mengamankan dan melancarkan kegiatan tersebut," kata Setyo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selata, Kamis, 19 April 2018.Setyo menegaskan perayaan May Day merupakan bentuk apresiasi terhadap para pekerja yang biasa disebut dengan buruh. Apresiasi dilakukan sesuai dengan tagline May Day, yakni May Day is Fun Day.(Baca juga: Polrestabes Bandung Siagakan Seribu Personel Kawal Hari Buruh se-Dunia "Jadi May Day adalah hari senang-senang. Jadi kepada rekan-rekan buruh layak mendapatkan apresiasi dan tentunya kita berharap bisa berjalan dengan lancar dan aman," kata dia.Jenderal bintang dua itu mengaku belum mendapat informasi soal jumlah buruh yang akan melakukan aksi. Namun, dia memastikan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pimpinan serikat buruh."Belum ada laporan, belum ada permohonan untuk melakukan kegiatan. Oleh sebab itu kita tetap menyiapkan, kita akan membantu mereka," kata Setyo.(Baca juga: Polres Karawang Siap Kawal Aksi Buruh (REN)