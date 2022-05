24 Terduga Teroris Ditangkap, Pengamat Waspadai Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Polri menangkap 24 teroris di sejumlah daerah. Penangkapan ini mesti ditindaklanjuti dengan sejumlah hal."Terpenting setelah penangkapan ini adalah mengupas tuntas pendanaan terorisme," kata pengamat militer Susaningtyas Kertopati melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 Mei 2022.Merujuk buku Terrorist Criminal Enterprises: Financing Terrorism Through Organized Crime, terorisme memanfaatkan institusi–institusi finansial untuk melakukan pencucian uang (money laundering). Mereka menggunakan metode pemindahan uang yang kompleks dan melampaui batas negara untuk kepentingan pendanaan terorisme."Perspektif ini mengantarkan kita bahwa pendanaan terorisme merupakan masalah global yang tidak hanya mengancam keamanan, namun juga menghambat stabilitas, transparansi, dan efisiensi sistem finansial," kata mantan anggota Komisi I DPR ini.Menurutnya, pendanaan terorisme ini bisa ditangani sebagaimana negara maju melakukannya. Berkaca pada Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat memiliki executive order (EO) untuk membekukan aset milik badan yang mendukung organisasi teroris dan teridentifikasi pada Foreign Terrorist Organization (FTO).Susaningtyas mengatakan Indonesia telah meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism dalam UU No 6 Tahun 2006. Dengan ratifikasi itu, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan langkah hukum memberantas pendanaan terorisme, khususnya yang bersifat lintas negara.Selain itu, terdapat pula UU No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaki Keuangan (PPATK) sebagai garda terdepan. Dalam UU tersebut, pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.Baca: Teroris ISIS yang Ditangkap Suplai Logistik Kelompok MIT Poso "Persoalan pendanaan terorisme ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat (velox et exactus) bila para pihak bukan hanya serius, tetapi juga memahami dinamika alur pendanaan tersebut," kata dia.