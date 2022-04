Terpopuler Nasional, 'Guyuran' Bupati Bogor hingga One Way Tol Cikampek-Kalikangkung Diperpanjang

Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id:

1. Bupati Bogor Ade Yasin Guyur Pegawai BPK Rp10 Juta per Minggu

2. NasDem Ingatkan Pemerintah Taat Asas dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

3. One Way di Tol Cikampek-Kalikangkung Diperpanjang

Jakarta: Sejumlah isu di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Kamis, 28 April 2022. Mulai dari Bupati Bogor Ade Yasin Guyur Pegawai BPK Rp10 Juta per Minggu hingga one way di Tol Cikampek-Kalikangkung Diperpanjang. Bupati Bogor Ade Yasin disebut rutin memberikan uang kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, uang yang dikucurkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu mencapai puluhan juta rupiah."Uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.Firli mengatakan pemberian uang itu terjadi selama pemeriksaan audit dari BPK berlangsung. Pemberian uang terjadi mulai dari Februari sampai April 2022."Hingga total selama pemeriksaan telah memberikan sekitar Rp1,9 miliar," ujar Firli.Baca selengkapnya di sini Anggota Komisi II DPR Aminurokhman mengingatkan pemerintah untuk menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah yang berakhir di 2022 maupun 2023. Pemerintah diminta konsisten dengan regulasi yang ada."Pengangkatan Pj kepala daerah harus tetap menggunakan ketentuan UU ASN (Aparatur Sipil Negara), kemudian UU TNI Polri," tegas Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 April 2022.Ia mengatakan sikap konsistensi dan taat asas sangat penting supaya tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan politik menjelang Pemilu 2024. Sebab, masa penjabat kepala daerah cukup lama. Bahkan, hampir setengah periode kepala daerah.Baca selengkapnya di sini Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperpanjang rekayasa lalu lintas (lalin) dengan sistem one way di Tol Cikampek KM 47 sampai Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414. Rekayasa lalin itu seharusnya berakhir pukul 24.00 WIB."Berdasarkan kondisi di lapangan pada dini hari ini sampai dengan pukul 02.00 WIB, masih didapatkan besarnya arus kendaraan dari jalan tol Jakarta menuju ke arah timur," kata Kabag Ops KorlantaKorlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Jumat, 29 April 2022.Eddy mengatakan pihaknya memutuskan memperpanjang rekayasa lalu lintas one way sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Polri memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan."Kami tetap mengimbau agar masyarakat tetap tertib di jalan serta memanfaatkan jalur arteri dan alternatif yang ada," ujar Eddy.Baca selengkapnya di sini Informasi terkait tiga isu itu akan terus diperbarui di Kanal Nasional Medcom.id. Klik di sini untuk mendapatkan informasinya.