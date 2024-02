Viral Perempuan Bule Celup Jari ke Tinta Pemilu Demi Berburu Diskon

Fatha Annisa • 17 Februari 2024 18:00



Jakarta: Unggahan dua perempuan bule sedang mencelupkan jari ke tinta Pemilu demi berburu diskon, viral di media sosial. Postingan tersebut lantas menuai pro dan kontra dari warganet. Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya rakyat akan menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin negara, melainkan juga banyak diskon menarik yang ditawarkan sejumlah tempat makan. Ternyata banyaknya diskon di hari pencoblosan tak hanya membuat Warga Negara Indonesia (WNI) tergiur. Dua perempuan asal Belarus dan Rusia yang telah tinggal di Indonesia pun tertarik untuk berburu diskon Pemilu. Melalui Instagram pribadinya, @miss.gadis.manis, bule itu membagikan video berisi kegiatannya berburu diskon di hari pencoblosan. Video dimulai dengan ia datang ke TPS untuk mencelupkan jari ke tinta pemilu, setelah pencoblosan sudah selesai. “Kami minta tinta setelah tempat pemungutan suara tutup,” demikian narasi pada video yang diunggah @miss.gadis.manis, dikutip Sabtu, 17 Februari 2024. Foto: tangkapan layar Perempuan yang sudah bisa berbahasa Indonesia itu lalu pergi ke toko dengan ujung jari kelingking berwarna ungu tua, khas orang habis mencoblos. Ia bertanya pada pegawai kasir perihal diskon Pemilu dan dengan mudah mendapatkan promo. “Permisi apakah ada diskon buat orang yang nyoblos?” tanya pemilik akun @miss.gadis.manis sambil menunjukkan jarinya. “Ada, diskon Rp5.000 hanya untuk kopi,” jawab pegawai toko dengan ekspresi sedikit bingung ketika melihat yang bertanya bukan orang Indonesia. Pro dan kontra netizen Unggahan ini disukai oleh puluhan ribu akun, serta dibanjiri komentar. Beberapa warganet menanggapinya dengan guyonan, namun tidak sedikit yang menganggap perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan karena sama saja dengan menipu. “I hope it's only for joking, because it will be told as a scamming. (Saya harap ini cuma bercanda, karena ini bisa disebut penipuan),” tulis @andarundaru. “Kak, di negaramu itu harga aslinya gak seberapa lho, apalagi harga diskon... tapi kenapa masih mau nyari diskon,” komentar @rnai_hjn. “Do you really need the discount? (Apakah kamu sangat butuh diskonnya?),” tulis @instayuko. “Anda sudah lolos tes ilmu "aji mumpung" dengan nilai 60. (dikurangi 40 krn posting di medsos jadi ketahuan),” tulis @laurentiusleo. Kolom komentar unggahan tersebut juga dibanjiri pertanyaan netizen terkait status sang bule, yakni sudah menjadi WNI (warga negara Indonesia) atau masih WNA (warga negara asing). "Kakaknya udah WNI kah?" tanya @fulqimubarak.