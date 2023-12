12 Ribu Orang Kunjungi Bromo selama Libur Natal

Daviq Umar Al Faruq • 26 Desember 2023 16:38



Malang: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mencatat ada 12.788 wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo dan sekitarnya selama periode Natal 2023. Rinciannya yaitu 2.752 wisatawan pada 23 Desember, 3.488 wisatawan pada 24 Desember, 3.500 wisatawan pada 25 Desember, dan 3.048 wisatawan pada 26 Desember 2023. Ketua Tim Data Evaluasi Kehumasan Balai Besar TNBTS, Hendra, mengimbau kepada para wisatawan untuk memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing selama berkunjung ke Gunung Bromo. Selain itu, para wisatawan juga diminta mematuhi aturan yang berlaku, seperti melakukan booking online sebelum melakukan kunjungan. Selama berada di kawasan, wisatawan dilarang membawa senjata api atau peralatan yang dipergunakan untuk berburu. Serta tidak membuat api unggun atau perapian di dalam kawasan yang dapat menimbulkan kebakaran. "Kepada seluruh pengunjung yang beraktivitas di dalam kawasan, dimohon untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku," katanya, Selasa 26 Desember 2023. Hendra menyebutkan, Balai Besar TNBTS menambah kuota kunjungan wisatawan menjadi 3.500 orang per hari di kawasan wisata mereka selama periode Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Kuota wisatawan yang sebelumnya sejumlah 2.752 orang per hari ditambah 748 orang per hari. “Ada penambahan kuota kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo, dari sebelumnya 2.752 orang per hari, menjadi 3.500 orang per hari,” bebernya. Penambahan kuota wisatawan di kawasan wisata Gunung Bromo itu diberlakukan untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat yang berlibur selama periode Nataru. Yakni mulai 24 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Dengan adanya penambahan kuota tersebut, ada penyesuaian jumlah pada tiap-tiap titik wisata. Pada kawasan Bukit Cinta dibuka untuk 161 orang per hari, Bukit Kedaluh 510 orang per hari, Penanjakan 1.046 orang per hari, Mentigen 262 orang per hari dan Savana Teletubbies sebanyak 1.521 orang per hari. "Penambahan kuota dilakukan selama libur Natal dan Tahun Baru, terhitung mulai 24 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Karena ada peningkatan, sehingga kita mengakomodir penambahan kuota," jelasnya. Di sisi lain, Balai Besar TNBTS pun angkat bicara terkait padatnya volume kendaraan bermotor di kawasan Gunung Bromo saat libur Natal 2023 yang viral di media sosial. Hendra menyebutkan bahwa kepadatan tersebut terjadi lantaran pengunjung ingin melihat matahari terbit dari Penanjakan. "Banyak pengunjung Bromo dengan tujuan utama melihat matahari terbit. Semua orang akan tertuju ke sana, dan mencari spot terbaik. Sehingga, dari tiga pintu masuk yakni Pasuruan, Malang dan Probolinggo menumpuk," terangnya.

