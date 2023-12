Ustazah di Lombok Timur Diperkosa Pimpinan TPQ saat Antar Obat Kuat

Putri Purnama Sari • 21 Desember 2023 17:36



Jakarta: Seorang ustazah berinisial IA, 27, menjadi korban pemerkosaan. Ia diperkosa Pimpinan Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial MY, 29, pada Minggu, 17 Desember 2023. Kasi Humas Polres Lombok Timur Iptu Nicolas Oesman mengatakan IA diperkosa sekitar pukul 10.00 Wita di ruko milik MY di Kecamatan Sakra. Saat itu, IA tengah mengantarkan pesanan online berupa obat penambah stamina alias obat kuat ke MY. Saat sampai di ruko, IA kemudian mengetuk pintu dan MY menyahut lalu memintanya masuk. Saat memasuki ruko, MY malah mendekap dan memeluk IA. Korban juga sempat mengingatkan pelaku untuk tidak berbuat macam-macam karena sudah sama-sama memiliki suami istri dan anak. Namun, pelaku berpura-pura tidak mendengar korban dan mendorongnya hingga jatuh di lantai ruko. Pelaku kemudian memerkosa korba. Sesampainya di rumah, korban langsung menelpon suaminya yang tengah berada di Malaysia dan menceritakan apa yang terjadi. IA kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sakra. Baca juga: Siswi SD di Indramayu Diperkosa Gerombolan Anak Punk, Ibu Korban Syok hingga Meninggal Mendapat laporan tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur terus menyelidiki dugaan pemerkosaan ustazah IA oleh pimpinan TPQ, MY. Polisi periksa dua saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut. Kasatreskrim Polres Lombok Timur AKP I Made Dharma Yulia Putra mengatakan kasus pemerkosaan ustazah asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih dalam tahap penyelidikan. "Baru dua saksi yang kami periksa, termasuk saksi dari korban," kata Dharma. Dharma juga mengatakan, pihaknya telah melakukan visum terhadap IA, dan hingga kini penyidik masih menunggu hasil visum tersebut. Baca juga: Bejat! Ayah di Garut Cabuli Anak Kandung Puluhan Kali Akibat Kecanduan Film Porno Sebelumnya, MY sempat meminta berdamai setelah memerkosa ustazah tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp5 juta namun korban menolak dan tetap melanjutkan kasus ini ke pihak yang berwajib.





