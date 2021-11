Satu Pedangang Pasar Malabar yang Saling Bacok Tewas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Hasbullah mengaku tidak mengetahui secara…

Tangerang: Sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, AS, 43, salah satu pedagang di Pasar Malabar, Kota Tangerang, Banten, yang menjadi korban penusukan akhirnya tewas. AS mengalami luka tusuk di bagian paha atas dan perut setelah ditikam R, 51, pada Selasa 2 November 2021."Iya benar, atas nama Adhi Sujarwa (AS) meninggal di RSUD Tangerang Kota," ujar Kapolsek Jatiuwung Kompol Zazali Hariyono, Rabu, 3 November 2021.Saat ini, Zazali menambahkan, jenazah telah dibawa pihak keluarga dari RSUD Kota Tangerang untuk dimakamkan. Sementara itu, Kepala Pasar Malabar Hasbullah mengatakan, AS berusaha menghindari pelaku R yang membawa pisau dengan berlari ke arah tokonya di lantai dasar. Namun, penikaman itu pun terjadi setelah AS terjatuh saat berlari."Pedagang tempe berinisial P yang berusaha melerai pun terkena sabetan pisau oleh R. Pelaku juga sempat menusukan senjata tajamnya ke AS," kata Hasbullah.AS tertusuk di bagian paha serta perutnya. Sedangkan pedagang tempe tersebut terkena sabetan senjata tajam di bagian perut atas.Setelah melihat ada dua korban yang tergeletak, R melemparkan pisaunya ke lantai dan lari menuju tokonya. Ia kemudian kabur dengan sepeda motornya meninggalkan area pasar."Informasi saat ini yang saya dapat, P saat ini telah pulang dengan rawat jalan," ucap Hazbullah.