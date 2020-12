Harga Cabai di Kulon Progo Meroket

Kulon Progo: Harga cabai di lima pasar rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami lonjakan hingga 100 persen menjelang libur Natal 2020 dan tahun baru 2021. Karena pasokan berkurang, sedangkan permintaan meningkat.



“Harga cabai di tingkat pedagang saat ini sangat tinggi,” uajr Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo Iffah Mufidati, di Kulon Progo, DIY, Kamis, 24 Desember 2020.



Dia memerinci, harga cabai keriting pada awal November rata-rata Rp27.200 per kilogram sekarang berkisar Rp50.800 per kilogram. Kemudian cabai rawit hijau dari rata-rata Rp14.600 per kilogram naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Selanjutnya, harga cabai rawit dari rata-rata Rp17.600 per kilogram naik menjadi Rp49.600 per kilogram. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Harga rata-rata cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah pada akhir tahun ini cenderung naik dan mengalami fluktuasi harga. Hal ini disebabkan stok dan produksi cabai yang menurun karena memasuki musim hujan," terangnya.



Baca:Penelitian: Makan Cabai Perpanjang Usia



Selain cabai, lanjut Iffah, kenaikan kebutuhan pokok juga terjadi untuk telur, daging ayam, gula pasir dan beras. Harga telur ayam pada awal November rata-rata Rp21.800 per kilogram, saat ini Rp27.000 per kilogram.



Kemudian, ayam potong pada awal November rata-rata Rp31.600 per kilogram naik menjadi rata-rata Rp35.000 per kilogram. Gula pasir juga mengalami kenaikan dari Rp12.600 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogram.



“Begitu juga harga beras pada akhir tahun ini mengalami fluktuatif,” terangnya.



Halaman Selanjutnya

Harga kebutuhan pokok yang harganya…