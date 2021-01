Populer Internasional: Israel Siap Serang Iran Hingga Kamala Harris Vaksinasi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Kepala Staf Militer Israel Kritik Rencana AS Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran

2. Biden Lakukan Komunikasi Pertama dengan Putin, Desak Tokoh Oposisi Dibebaskan

Tel Aviv: Petinggi militer Israel mengatakan bahwa militernya memperbaharui rencana operasionalnya melawan Iran. Dia menilai bahwa rencana Amerika Serikat (AS) kembali ke perjanjian nuklir 2015 dengan Teheran akan ‘salah’.Kabar tersebut menjadi berita terpopuler Internasional Medcom, bersama dengan beberapa berita lainnya.Adapun kabar lain yang menjadi terpopuler antara lain Presiden AS Joe Biden melakukan komunikasi lewat telepon pertama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kemudian diikuti dengan kabar mengenai Wapres AS Kamala Harris yang disuntik vaksin covid-19 untuk kedua kali.Kabar-kabar itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom. Lebih lengkap dalam dilihat:Seorang jenderal Israel mengatakan bahwa militernya memperbaharui rencana operasionalnya melawan Iran. Dia menilai bahwa rencana Amerika Serikat (AS) kembali ke perjanjian nuklir 2015 dengan Teheran akan ‘salah’.Pernyataan tersebut merupakan sinyal nyata bagi Presiden AS Joe Biden untuk berhati-hati dalam setiap hubungan diplomatik dengan Iran. Komentar oleh Kepala Staf Militer Israel tentang kebijakan AS jarang terjadi dan kemungkinan besar telah disetujui sebelumnya oleh pemerintah Israel.Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan, kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis.Seperti apa sesumbar dari petinggi militer Israel itu? Selanjutnya di sini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan komunikasi telepon pertamanya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 26 Januari. Biden menyuarakan keprihatian mengenai penangkapan tokoh oposisi Alexei Navalny